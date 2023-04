En los últimos tiempos se han roto en España muchas cosas, demasiadas. Es como si se hubieran desbordado algunos de los principios que estaban ahí, latentes pero arrinconados, y de repente saltáramos todos a las trincheras. Hay un culpable: la radicalización de las posturas políticas de los extremos, obviamente de Podemos y de Vox, pero también de los que buscan ganar electores en ese lodazal. Como táctica han decidido disparar a todo lo que se mueve pensando que la presa caerá y si hay daños colaterales les importa un comino, lo mismo a que a Rett Butler cuando acaba hasta el cilindrín de Escarlata.

Evidentemente hay daños que afectan a la convivencia y a la moderación, pero da igual porque Madrid, por ejemplo, bien vale una misa. Y desde la Puerta del Sol, sede de su Comunidad, han decretado la Guerra Santa y el mandamiento único de que quien no está conmigo está contra mi y que vaya preparándose. El caso es que uno de esos principios grabados en piedra berroqueña: que los empresarios son fundamentales porque crean riqueza para el conjunto de la sociedad, ha saltado por los aires.

Lo que más conozco en mi vida son empresarios y de éstos, la mayoría, afortunadamente, son fantásticos, pero también me he codeado con otros con vocación de negreros y explotadores, algunos sencillamente interesados en ganar dinero para sí mismos y cuyas empresas son un simple instrumento y hasta corruptores, sobornadores y estafadores. De todo hay, como en cualquier patio de vecinos.

A lo mejor es el contagio, pero en los dos bandos pro y anti empresarios, que de la Transición para acá no habían existido, cuecen habas. Una cosa es criticar a algún garbanzo negro y otra meter a todos en el mismo saco, pero en esto da igual que se arremeta contra el malvado productor o el avieso podemita. No todos son culpables.

El colectivo empresarial tiene algo de culpa. La reputación del gremio no anda en su momento más boyante, porque con experiencias como Ferrovial el ciudadano medio empieza a pensar que son más de una y más de dos las empresas que se dedican a privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Si a ello le sumamos conductas nada ejemplarizante en las cúpulas de las instituciones que les representan y una sumisión cercana al servilismo con el partido que piensan que va a ganar en diciembre, la ecuación es clara y otra vez remite al dogma de MAR-Ayuso: al enemigo ni agua y con el indiferente la ley vigente.

No olvidemos tampoco que la solidaridad de algunos sectores económicos brilla por su ausencia en momentos dramáticos para muchas familias. Es lo normal, pueden retorcer los argumentos pero no existe el capitalismo de cara amable y las cuentas de resultados suelen ser la única medida. Especialmente en bancos y multinacionales que tienen como accionistas a fondos despiadados, a los que únicamente les interesan los dividendos y el porcentaje mágico de crecimiento de los beneficios. Cuanto menos repartimos a más tocamos, lo que vale para regatear cargas fiscales, despedir, pagar salarios de miseria o fugarse a prados más verdes si llega el caso.

Tampoco ayuda la politización de ciertos empresarios y colectivos a los que se les ve demasiado el plumero. Los partidos que se sienten minusvalorados por esas preferencias tienen, de momento, el BOE en sus manos, y no es raro que escriban negro sobre blanco alguna maldad. Para fastidiar, más que otra cosa, porque en ocasiones lo visceral supera el sentido de Estado. No nos vamos a hacer daño, dice el paciente a su dentista mientras le aprieta los genitales, pero eso tan sencillo hay muchos odontólogos que no lo entienden y se quejan cuando les estrujan. Por algo será, además de la fobia a una clase social, que viene de serie en los manuales de los partidos de más a la izquierda.

Aquí en nuestra tierra me da que tampoco se ha entendido nada y se hacen defensas y loas desde el Palau de la Generalitat a los empresarios en general, pero como quien reparte estampitas de la Virgen de los Desamparados. No sé si alguien ha tomado nota de que al conjunto del colectivo empresarial, que el Molt cante sus virtudes se la cuproniquela, por utilizar la expresión de un amigo.

Líbrenme los dioses en creer en el intervencionismo de los gobiernos hacia el mundo empresarial. Esa táctica no funciona ni aquí ni en Tombuctú, la empresa necesita un marco y unas reglas de juego y luego que cada cual se las apañe. Me parece mal mendigar el amor de unos empresarios que nunca te van a querer y como mucho te respetarán o te temerán si haces tus deberes y pones límites bien claros. Tampoco me parece bien negar el pan y la sal, desde el bando empresarial, a los gobiernos que no te gustan esperando el advenimiento del Mesías. Les recuerdo que excepto a cuatro, por razones obvias y pelín delictivas, tampoco al resto le fue demasiado bien con Zaplana y confiar en un aprendiz de brujo suele ser desastroso.

Que nadie se sorprenda si unos no les quieren y otros les castigan. No diré que recogen lo que han sembrado. O sí lo diré, qué diablos.