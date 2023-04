Hasta el pasado viernes, el Partido Popular que encabeza Carlos Mazón veía a Orihuela como una tremenda pista de aterrizaje de su proyecto para la Vega Baja y por ende para la provincia y la Comunidad Valenciana. Y esto es así porque en esta comarca su partido tejió en otros tiempos y durante dos décadas buena parte de su éxito porque ungía al candidato a la Generalitat y a todo lo que éste le propusiera.

Pepe Vegara, un oriolano al que todos ven como una persona intachable y que le recomendaron desde todos los sectores en los que él confía era su carta de presentación. Hacía años que no se veía nada así. Tenía un mirlo blanco.

Moción de censura

Ni incluso se consiguió un escenario tan favorable con la llegada a la Alcaldía de Emilio Bascuñana, en 2015, quien la rescató para los populares tras un gobierno de Los Verdes-PSOE que fue el peaje que pagó el PP por el caso Brugal. Pero a pesar de haber sido Bascuñana alcalde siete de los ocho últimos años (hace exactamente hoy un año una moción de censura lo descabalgó a manos de PSOE-Cs) nunca ha tenido su crédito porque no pudo unir a las familias del PP alrededor de un partido que estaba desnortado y que lo impuso como candidato por encima de la opinión de la gestora, lo que le granjeó enemistades que solo ha curado el tiempo si las ha curado.

Por ello, por no tener detrás a un Mazón, nunca se le vio como a un líder-líder. Ahora vive sus últimos días en política pendiente de un proceso judicial absurdo que le quita el sueño ya hace años: le acusan de cobrar sin trabajar como asesor para Sanidad, aunque no existe nadie en dicha Conselleria procesado por pagarle o dar la orden para ello. Sólo él, como si se hubiera pagado a sí mismo. Supo hace menos de un año que por esta cuestión, por su imputación, su partido no le iba a dejar presentarse a la reelección. Su vida política está acabada en esta etapa actual hasta que esto no se resuelva y queden impune las acusaciones si así lo decide un tribunal.

Ya saben, esto son las líneas rojas que marcan los estatutos del PP.

Ocho años sin gran peso en las pedanías de Orihuela Uno de los principales hándicaps que tiene el PP para conseguir un buen resultado en Orihuela depende de las pedanías, donde reside no solo un tercio de los vecinos sino buena parte de los votantes de sus siglas. Durante los últimos ocho años y merced a las concesiones que Bascuñana tuvo que hacer frente a Ciudadanos (que en realidad es Centro Liberal Renovador, CLr, del empresario José Alcántara, que se hizo con las siglas naranjas) para firmar el pacto de gobierno permitió a estos quedarse con buena parte de la representación en todas ellas o, al menos, en las más importantes. Gracias a ello han ido socavando al votante del PP, al que han hecho suyo. Sus resultados electorales en 2015 y 2019 hablan de ello. Cuando el PP oriolano tenía unos tremendos resultados electorales, en 2003, 2007 o 2011, se debía, precisamente, a cómo de bien estaba la maquinaria en las partidas y pedanías, donde se entregaba el voto en mano a los vecinos por el pedáneo, una persona de confianza. En la derrota de 2015 se comenzó a ver que en muchas mesas de las pedanías no se habían obtenido los resultados esperados porque el voto había ido para lo que entonces aún era CLr. Quizá el PP nunca consiga recuperar este inagotable fondo de armario que eran sus pedanías. Tiene mucho que recuperar en muy poco tiempo y, además, aquellos tiempos no son estos.

Y ese viernes al que me refería en un principio, en un acto multitudinario en Orihuela, al que asistieron todas las familias, pasadas, presentes y me atrevería a decir que futuras del PP en la Vega Baja, al que se invitó incluso a la portavoz en el Congreso de los Diputados, a Cuca Gamarra, la mujer que pone voz a Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja, se supo que Vegara, el candidato perfecto, empresario y hombre de éxito, está siendo investigado por tres delitos fiscales y le piden siete años de cárcel. El aspirante no negó el asunto pero sí que estuviera vivo, dijo que estaba archivado, que él no sabía nada de eso desde hacía 8 años. Y se quedó tan pancho. ¿Pero cómo alguien no va a saber si está o no está investigado?

Acto de reafirmación

Cuando Mazón, quien estaba a su lado, instantes antes del inicio de un acto de reafirmación de que "el PP ha vuelto" y en su ciudad talismán, no puso un solo pero a lo que escuchaba de Vegara y se dedicó a atacar a tres alcaldes del PSOE de la comarca que, estos sí por su gestión o por su política o por cómo prepararon las campañas, están condenados o pendientes de ser juzgados, y añadió que lo de su mirlo "no es corrupción" se hizo un flaco favor a sí mismo y a su partido. Se puso a la altura del PSOE de Puig que mantiene a estos tres aspirantes socialistas como su mejor apuesta para sus respectivos municipios.

Cuando a uno lo van a sentar en un banquillo no hay categorías políticas, hay hechos. ¿Pondría usted al frente de un ayuntamiento a un alcalde acusado de defraudar al fisco? . El lunes se supo que Vegara tiene un auto de apertura de juicio oral contra el que no cabe recurso y dictado hace meses. Es decir, sí o sí se sentará en el banquillo de los acusados por supuesto fraude a Hacienda. Horas más tarde, ante la junta electoral se presentó la candidatura que él encabezaba.

Estatutos del PP

Dicen los estatutos del PP "desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado (...) se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial".

Ya saben, las alfombras rojas que marca Carlos Mazón.