Manuel hace más de seis años que no está con nosotros. Manolo, Xixe o Juaco, de todas esas formas le llamaron; Manolín también, lo que le fastidiaba sobremanera, le hacía niño cuando aspiraba a mozo. Era el más pequeño de ocho hermanos, y también el más guapo, posiblemente el más bueno. No el mejor, pero sí el más bueno.

Tuvo una infancia objetivamente ingrata, mas para él fue siempre un paraíso al que regresar. Recordaba sin resentimiento el frío y las horas de soledad cuidando del hato a una edad en la que un niño no debería tener más responsabilidades que chutar un balón o robar las primeras ciruelas en sazón. Amaba León, la tierra que le vio nacer, y aceptaba alegre los trabajos que eran condena para otros. Un rapazuelo libre, atado al yugo de la estrechez de unos años ásperos; nunca se quejó, feliz en su tiempo y su lugar.

La familia comprendía todo su mundo, ante esa emoción del alma ningún agravio le amargaba el corazón. No necesitaba perdonar porque no conocía el rencor ni la envidia, y la única cadena que aceptaba era el amor a los suyos. Chispeante, generoso, algo pagado de sí mismo, tenía porte de galán, maneras de seductor y le adornaba una voz varonil que acentuaba una apostura impropia de un pastor de pueblo. Fumaba con una elegancia que sorprendería a Bogart y gustaba cantar a la dulce luna llena de la cara de mi madre, faro que guiaba la vuelta de las labores, en festiva y esperanzada ilusión de hombre enamorado. Cualquier fatiga abandonaba su corazón al acercarse a la casa del médico, donde se paraba a entonar boleros. Todas sus noches eran noche de ronda en pos de Isabel, su único amor galante.

Conversador insaciable y agradecido, saludador convicto y confeso, no negaba a nadie un gesto amable, una palabra agradable, un comentario jocoso o un piropo blanco como su alma. Gustaba mucho mi padre, y gustaba gustar. Quizá demasiado, pero no era exactamente presumido, sino un hombre grato, un tipo simpático, muy simpático. Con todos.

Su infancia, atada a un rebaño, y su juventud más pura, esclava de vacas y ovejas, sin domingos ni festivos. Manuel entendía y explicaba el mundo desde la inocencia y la pasión del niño que se enfrentó al tren que, uno a uno, iba matando los corderos que cada día saciaba en los prados y las ovejas que ordeñaba antes de la cena. Pastor por destino, lo fue toda la vida de corazón. En las heladas soledades del páramo replicaba las coplas de sus mayores, los éxitos de la radio y bailaba abrazado a su cacha esperando el domingo para acudir a dónde Cándido. A él, hijo del alcalde, le dejaba entrar mientras espantaba al resto de la muchachada a bastonazos, pero su privilegio no era político, sino artístico; bailaba como nadie y no molestaba con chiquilladas. Creo que Cándido era un rudo hombre capaz de distinguir, con cierta crudeza de maneras, el talento y la gracia, y le hacía un sitio desde bien pequeño a quien las encarnaba con tanta naturalidad.

Manuel es como le sigue llamando su mejor amigo, que le llora cada vez que lo nombra. Son un ejemplo de la reconciliación, de cómo la buena gente superó el sucio resentimiento y las heridas de la vida, de cómo se sale de trincheras enfrentadas sin renunciar a ideas ni vivencias, simplemente queriendo al otro, escogiendo la parte buena de cada uno. Boni y Manuel no abandonaron nunca al niño que fueron cuando estaban juntos. El mundo desaparecía por momentos y todo alrededor de ellos era broma, confabulada alegría, regocijo.

La vida les separó, pero cada reencuentro, que buscaban con pasión, era mágico. Durante horas no podías casi interferir en su charla exuberante, sus risas desbordadas y sus recuerdos agolpados. No hacía falta, lo mejor era disfrutar de esa amistad sin fisuras, de la evocación de una vida que reventaba en mil complicidades, en añoranzas repetidamente invocadas, en bromas de un humor absurdamente hilarante. Verlos juntos gozar del momento explicaba el elemental sentido de la vida. Boni se casó con mi prima para ser familia de su mejor amigo, o quizá no y exagero. Se casó con Carmina porque, además de buena, era más hermosa que Gina Lollobrigida.

Poco antes de abandonar Orihuela, Boni, ha recogido un vencejo de la terraza que tantas veces ocupó mi padre con la mirada escrutadora y algo perdida dirigida al cielo. El pájaro que acaparaba toda la atención de Manuel los últimos años de su vida, cuando la carcoma había horadado su cerebro con la infamia del olvido, con el oprobio del vacío, cuando sólo le quedaba escribir con esforzada caligrafía los nombres de sus nietos, aplicándose en ordenarlos por edad sin permitirse un fallo y salpicando las cuartillas con saladas lágrimas que humedecían el amor que les declaraba, lo mucho que les echaba de menos y cuánto los necesitaba. Manuel pasó sus últimos años mirando extasiado las acrobacias de los vencejos, añorando la libertad que la ignominia de la demencia y la derrota de la edad le habían robado.

Lloraba su amigo en el adiós al despedir a la mujer que tanto amó mi padre porque ya no está uno seguro de volver, y creyó ver en ese último vencejo vencido la presencia de mi padre que vino a despedirse sabiendo que su amigo le ayudaría a recuperar el vuelo.

Pd. Elijo INFORMACIÓN porque mi padre leía este diario, posiblemente el único que no me negó la palabra en los años oscuros.