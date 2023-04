Todo empezó con el juicio de la Manada, donde cuatro hombres abusaron de una chica en un portal en la fiesta de San Fermín. Salieron manifestaciones con carteles que decían “ No es un abuso, es una violación”, y el legislador con una conclusión algo ingenua, pensó que se había de unificar el abuso (sin consentimiento de la víctima) y la violación (con violencia o intimidación), y para ello se abrió la escala de la pena y en vez de seis a doce años, se estableció de cuatro a doce años.

Pero al aplicarlo en la práctica, al ser la ley más benigna en la pena mínima, tuvo efectos retroactivos sobre los que ya habían sido condenados, rebajándose la pena a muchos de ellos y siendo excarcelados unos cuantos, lo que produjo gran alarma social. Y para paliar tales efectos y observándose algunos errores en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual popularmente llamada ley del solo sí es sí, la propuesta del PSOE fue establecer dos tipos de agresión, uno el antiguo abuso o sin consentimiento, y otro con mayor penalidad cuando hubiera violencia o intimidación. El partido de Podemos, a través de su ministra de igualdad, no estaba de acuerdo, pues decía que sería volver a la ley de la manada y que la violencia o intimidación fuera simplemente una circunstancia agravante. Como ya existían circunstancias agravantes, hacerla en grupo, a menor de dieciséis años, contra el propio cónyuge o pareja, sería incorrecto establecer una agravante sobre otra agravante, por lo cual, el PSOE buscó el apoyo del partido de la oposición, quien muy oportunamente y para más dividir al gobierno de coalición, dió el voto favorable a dicha reforma.

La crítica de Podemos, que con esta reforma se desvirtúa la base de estos delitos que es el consentimiento, carece de sentido pues la definición del consentimiento queda intocable, aunque sí se pensaba que había una inversión de carga de la prueba, ya que era el acusado quien debía demostrar que había tenido consentimiento y que bastaba que la víctima dijera sin su consentimiento, es desconocer que la defensa tiene derecho a hacer todas las preguntas necesarias para comprobar si hubo o no consentimiento, en virtud de las declaraciones, de la de las circunstancias actuales y antecedentes inmediatos.

Relacionado con ello está la crítica del ministerio de igualdad de que la reforma es volver a la ley de la Manada. Hay que recordar que la primera sentencia de la audiencia provincial condenó por abuso sin consentimiento, pero sin violencia ni intimidación a nueve años de prisión, y en casación el tribunal supremo consideró que había habido intimidación, por lo que condenó a cada uno de ellos a quince años de prisión. Sin la reforma de la ley no se hubiera podido aplicar tal agravante.

Por último, en la anterior identificación del abuso y la violación, se había cometido el disparate recogido en el artículo 180 en su número 4 de incluir como una agravante muy cualificada, con pena de 7 a 12 años, cuando “la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”. Es decir, si la mujer está dormida y el marido o compañero abusa, es una agravante, si abusó de la durmiente un extraño eso no es una agravante. Y es que el legislador está pensando en la violencia o intimidación y se olvidó del supuesto de simple falta de consentimiento. También parece discriminatorio que sólo se refiera a la a la mujer y no al hombre víctima dormida. Esta ley no es simplemente feminista, pues ya con las últimas reformas del código penal se incluye como víctima al hombre y a la mujer, y debemos recordar los numerosos casos de pedofilia con niños que se ha producido en ciertas órdenes religiosas.

Es un acierto de esta ley las medidas de aseguramiento y protección a la víctima, y el incluir la llamada sumisión química (suministrar drogas para dejar inconsciente a la víctima) como supuesto de agresión sexual violenta. Pero fue demoledor la unificación de abuso y violación que dio lugar a la aplicación de la ley más benigna, cuyos efectos ya no se pueden evitar.