Susan Sarandon ha abierto en Barcelona el Film Festival con motivo de la reposición de Thelma & Louise al celebrarse el 32 aniversario del estreno. Ya ven, cualquier excusa es buena.

El certamen arrancó con su presencia y en la intervención reservó un espacio para diseccionar la crisis del periodismo. Pensará alguno: ¿es la voz más autorizada? ¡Pero por Dios! Uno de sus papeles iniciales fue en Primera plana, con eso está dicho todo. En ella Billy Wilder la situó en la peripecia de Peggy Grant, prometida de Hildy Johnson, reportero estrella del Examiner encarnado por Jack Lemon, en cuyo ir y venir este le procura una mala vida que para qué camino del altar, algo que el menda del director interfiere con todas sus ganas en el ansiado intento de impedir que se lleve a efecto.

Lógicamente aquel contacto con los seres que habitan las redacciones no la condujo a sumergirse en ninguna de ellas, pero su espíritu crítico y combativo ha superado a no pocos medios de los que hay en circulación. La prueba está en la cantidad de leches por segundo que ha repartido a todo lo que le toca de cerca durante su estancia: «Hollywood no es liberal ni ama el cine, solo le interesa el dinero... Y si eres viejo y gordo no te quiere». Aunque haga junto a otras estrellas historias de usar y tirar como la que tiene en cartel, no va a dejar de largar fiesta a los setenta y tantos una activista como ella que ha dado guerra cuando estaba en la cumbre. Y, si no, fíjense: «Clinton abandonó a la clase media y Obama rescató a Wall Street y no hizo nada por la gente... Los demócratas han estado perdiendo a la clase trabajadora durante años. No están haciendo frente a los problemas económicos, solo a los culturales. Y eso no va a conseguir que la gente vaya a votar. Por muy loco que parezca, Trump tiene muchas posibilidades de que vuelvan a elegirlo».

Lo juro. Si Burns, o sea Walter Matthau, la cogiera por banda la pondría de ariete en los puntos calientes del país y a Hildy lo mandaría a completar el ajuar de boda.