La noticia no era que Carlos de Amor estrenase la nueva temporada de La matemática del espejo entrevistando al actor Luca Zingaretti. Lo insólito es que el protagonista de la serie más exitosa emitida en La 2 en los últimos 15 años, Comisario Montalbano, todo un fenómeno sociológico, no hubiese merecido una entrevista TVE en todo este tiempo. Algo que debería hacer recapacitar a los responsables de la televisión pública, y hacerles caer en la cuenta de lo lejos que está el rumbo de sus objetivos esenciales.

Escuchar a Zingaretti fue una delicia, y más que lo hubiera sido de haber podido hacerlo en versión original, sin traductor de por medio. La lengua italiana es un placer para los oídos, y sea porque las vocales suenan igual que en español, sea por su musicalidad, cuando llevamos un rato charlando con un italiano o una italiana sin filtros, nos da la impresión de que apenas nos estamos perdiendo nada de lo que nos cuenta. Ese es el recuerdo que conservo de mis años de juventud, cuando mucho antes de que se inventasen los Erasmus me lancé a descubrir mundos en otras lenguas, y sólo me sentí bilingüe en italiano. De ahí que me parezca insuficiente el intercambio que realiza nuestra TVE con la RAI. Cuánto nos estamos perdiendo entre hermanos.

Luca Zingaretti, actor curtido en el teatro, culto y empático, protagonizó una hora de televisión magnífica. De altura. Que solamente fue saboreada por 1,5% de la audiencia. La calidad en televisión va bajando enteros a pasos agigantados. A la misma hora, Bárbara Rey multiplicaba por diez la cifra de espectadores. Todavía habrá a quienes dé pena con sus declaraciones y sus Amores bárbaros. A mí el que cada vez me da más pena es este país.