Si lo único que tiene que argumentar José Vegara como alcaldable del PP en Orihuela e imputado por tres delitos fiscales por los que la Fiscalía le pide siete años es que va a mandar de expedición a sus abogados a ver si cazan a algún periodista es que Carlos Mazón se ha equivocado definitivamente de persona en aquel municipio. Y lo sabe. Él y el partido en Génova, como ayer demostró este último, con unas reveladoras formas florentinas, señalando al presidente del PPCV como único responsable del estropicio. Tiene suerte Mazón de que, en su empeño de no arreglarlo, le ampare el argumento de que aquí se equivoca de persona todo el mundo. También Ximo Puig, que ha decidido abandonar la ejemplaridad de la que tanto presumían él y la izquierda y ahora coloca imputados y condenados como candidatos a alcalde como si el “vale todo” que tanto han criticado durante años ahora vale igualmente para ellos. Hasta en tres municipios han actuado de forma tan impropia, nada más y nada menos: Benferri, Benajúzar y Los Montesinos. Pero que Mazón pueda callar a Puig tanto como Puig puede callar a Mazón no ayuda en nada. Tienen que callarse todos, porque todos están haciendo un flaco favor al sistema político, que no solo se desintegra en las alturas siderales de un CGPJ manipulado, de un Constitucional recocido o de un Congreso sumido en la bronca barriobajera. También le crujen las cuadernas a nuestra democracia cuando estos partidos “sistémicos”, siempre tan dispuestos a dar y a darnos lecciones de moral, actúan inmoralmente pasando de la ejemplaridad, una cualidad imprescindible si se quiere estar en política. No puede haber una persona imputada o condenada liderando una candidatura ni en una comunidad de vecinos, mucho menos en un ayuntamiento o (lo de Vox es de otro planeta) como candidato a presidir un gobierno autonómico. Porque lo dice el sentido común y porque lo dicen, que ya es decir, hasta los propios partidos que cometen semejante tropelía y pretenden ser constitucionales y democráticos. Excluyo a los que, obviamente, no pretenden ni serlo. En el análisis que hoy publica Manolo Alarcón sobre Vegara, lo argumenta con bastante claridad, citando los estatutos del PP. Les invito a leer las consideraciones de Manolo, un periodista de INFORMACIÓN que no se va asustar ahora porque los amateurs de la política agiten a la desesperada el espantajo del “no sabe usted con quién está hablando”.