“He perdut el temps.” Supose que heu sentit moltes vegades aquesta frase al llarg de la vostra vida. Potser algú del vostre entorn ho ha expressat en el moment de fer balanç de les etapes anteriors. Potser vosaltres mateixos ho penseu. Si us dic la veritat –és el que toca en aquest tipus d’articles d’opinió–, sí, també ho he verbalitzat. Però des de fa uns mesos me n’he adonat de l’equivocació d’una expressió com aquesta. Si fora una mica pedant podria escriure que gràcies a Marcel Proust, quan vaig acabar de llegir la seua obra magna A la recerca del temps perdut, havia entés que qualsevol època passada es pot reviure i és en aquell just moment quan eres conscient dels dies, dels mesos i dels anys que se’ns han escapat de les mans.

Una altra autora que considere clau en la meua formació com a lector, Mercè Rodoreda, feia entendre a través dels seus personatges que la infantesa s’acabava als dotze anys. Una afirmació que podem concebre des de la perspectiva d’una dona que entenia la primera menstruació amb el canvi hormonal corresponent com el pas definitiu al món dels adults. Una concreció mítica, per tant, del mite de la infantesa com un lament a la desaparició de l’època de la innocència per assumir-ne una altra carregada de responsabilitats. Algunes de les seues protagonistes ho manifestaven clarament com Cecília Ce en El carrer de les Camèlies o, d’una manera més tràgica, Maria, en Mirall trencat. Una època acabada que no podia reprendre’s.

Però prou, he avisat que no justificaria les meues reflexions a través d’autoritats literàries. Anem al gra! En el meu cas, he de dir-vos que la vintena, l’època en la qual era alumne de la Universitat d’Alacant, ha estat la més volàtil. No recorde gran part dels fets viscuts i compartits. Tan sols algunes amistats continuades em fan recordar que van existir: Imma, Xussi, Susi, Tere, Luigi, Maria, Conxa, Marta, Joan, Patrícia, entre altres que segurament em deixe. Les dècades posteriors van servir-me per a fer créixer les meues dèries: escriure, investigar sobre la literatura, fer classes. Tot plegat al si d’una institució que em va formar i on he tingut l’oportunitat de treballar; primer, com a docent i investigador, després com a gestor de diverses matèries i unitats.

Així és, amigues i amics. No podem frenar el pas de les hores, però podem retenir-lo en la memòria. “A la manera de Proust”, com tants autors han citat fins a l’avorriment. Potser per això he aprés a retenir els moments. Amb el pas del temps, perds el rastre de vivències i d’experiències, però mantens algunes imatges, algunes trobades o moments que van ser importants per tu. I si els enllaces, t’adones que no has perdut el temps, sinó que l’has guanyat: l’has fet teu. Et sents un genet que ha aconseguit controlar un cavall salvatge, una mica desbocat, i eres conscient que t’has fet gran, que pots reconduir la teua trajectòria i lluitar per fer realitat els teus objectius i els teus somnis.

Així, deixes en l’àlbum dels teus moments aquella conversa amb un col·lega amb qui no havies tingut abans cap contacte, aquells somriures de complicitat amb un altre company que està vivint una experiència similar a la teua, aquella abraçada sincera d’un altre després d’haver viscut una mala vivència, aquell moment en què algú et reconeix la teua vàlua com a professor o com a gestor. Els qui tenim la sort de dedicar-nos a la docència sabem que no sempre tenim el reconeixement que ens pertocaria per part de la institució o dels propis col·legues: una felicitació d’un alumne a la fi del curs t’esborra les pesantors anteriors.

És moment de guanyar el temps. De no deixar-nos endur per pessimismes gratuïts o per enveges mal dissimulades que intenten trencar el record dels teus moments. Els temors que ens intenten transmetre ens poden intentar frenar el plantejament dels nostres nous projectes que volem fer realitat. Siguem realistes, no podem superar l’acció física del pas del temps, però sí que el podem intentar retenir a través de la memòria. Per això, ja fa un temps vaig entendre la importància de recordar els moments viscuts per sentir una victòria davant del seu pas inexorable. Proveu-ho: paga la pena! Paraula d’un proustià!