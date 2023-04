El próximo día 2 de mayo tiene previsto el Ayuntamiento de Elche celebrar el último Pleno ordinario de esta legislatura. Entre los puntos a tratar se prevé aprobar el denominado Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Elx (PMUS). Que se apruebe a poco más de 20 días de unas elecciones municipales es llamativo.

Para buena parte de la ciudadanía es discutible que, tan cerca de unas elecciones, las instituciones (sea quien sea el que mande en ellas), aprovechen para hacer aprobar temas polémicos o poco discutidos. La legislatura dura cuatro años. Podría haberse hecho con mucho más tiempo por delante. Recordemos, por otra parte, que la Ley 6/2011, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, establece el requisito de elaborar planes de movilidad urbana en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, como es nuestro caso, y daba un plazo para hacerlo de 4 años desde su entrada en vigor, y seguimos sin ningún Plan Sostenible. Su existencia también la determina la Ley 21/2013 de Avaluación Ambiental Estratégica y la Ley 05/2014 de la Generalitat, la LOTUP.

No puede decirse que Elx haya sido muy rápido en disponer de dicho Plan. Igual pasa con la declaración de Zonas de Bajas Emisiones en la que también vamos con retraso. Hay que reconocer que la voluntad de hacer cosas en temas de movilidad parece existir, pero también es cierto que se mueven poco a la hora de su plasmación. Ahí está lo que ha tardado el prometido radar en la calle Ángel para reducir velocidad o, peor aún, la promesa de instalar lectores de matrícula en los puentes, para controlar el acceso de vehículos a la zona centro, que parece olvidada.

Por no hablar de lo que ha costado peatonalizar la Corredora. Que, en su día, hubiera resistencias a ampliar aceras y reducir espacios al coche es evidente pero que, en estos últimos años, a un Ayuntamiento como el nuestro le haya costado tanto decidirse, por temor a críticas minoritarias e interesadas, es difícil de justificar. Gran parte de los ayuntamientos españoles, de todos los signos políticos, han hecho peatonalizaciones más significativas e importantes, mientras aquí el miedo y la indecisión dominaban al equipo de gobierno. Hasta incluso en una zona con tantas necesidades y posibilidades como Carrús, la actuación en Olegario Domarco Seller ha resultado tímida y frustrante al ser sólo un trozo de calle y con discutibles resultados.

Plantear, de cara a 2030, propuestas estupendas suena bien, pero a veinte días de unas elecciones quedan muy matizadas, máxime con los antecedentes que en este tema hay. Reducir el tráfico privado, aumentar los espacios peatonales, los carriles bici, crear aparcamientos disuasorios, etc. aumentará la calidad de vida de la población y, además, significará cumplir con la normativa europea. Pero hay que hacerlo bien y con decisión. Que el coche pierda espacios y privilegios no es fácil. En Elx siempre ha costado mucho y no ha sido el PSOE nunca un adalid en la cuestión. A Compromís le ha faltado, como en tantos otros temas, hacer notar que son otra cosa y forzar decisiones más valientes.

Ya veremos cómo queda el próximo Ayuntamiento. Lástima que aquí Compromís no haya pactado con otras fuerzas de izquierda. Puede pagarse muy caro. El PP ya ha anunciado que no aplicará este PMUS. Ni desde el Consell, cuando gobernaron, ni desde el Ayuntamiento cuando tuvieron la Alcaldía consideraron medidas sostenibles a la movilidad en Elx. Parecía no importarles. Más bien al contrario: su propuesta de macro aparcamiento, con la aberración de Mercado Central que aprobaron, era muy agresiva.

Y, por otra parte, un PMUS así condicionado y que no contempla a las pedanías ni medios alternativos como el tranvía, que tan poco aprecian, y que se encuentra mediatizado por promesas pendientes de ejecutar como la Ronda Sur, mejora de las Cercanías, etc., tal vez necesite un mayor empuje para moverse bien.