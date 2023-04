Durante siglos, fue costumbre en Francia que los villanos tuvieran la obligación de utilizar los recursos propiedad del señor feudal, como el horno, el erario (depósito de grano), la presa para hacer vino, la muela del trigo... Ese "droit de banalité" incluía incluso que solo el señor pudiera tener en propiedad un buey o incluso un cochino, o que los villanos tuvieran que trabajar para él ciertos días al año "gratis et amore". Es decir, prácticamente todo lo imaginablemente sustancial para poder vivir.

Eso sucedió hasta el 4 de agosto de 1789 como ítem necesario de la Revolución. Parte del éxito de la misma en el entorno rural se debe muy posiblemente a ese estado de esclavitud señorial que asoló Europa, como parece que hemos olvidado. En Escocia se llamó minorialism, en España, vasallaje, y hasta en Canadá, régime seigneurial.

Si tal régimen acabó (más menos) con la Revolución Francesa o la independencia de estados norteamericanos, en España tal cultura se mantuvo hasta el siglo XX, y en el franquismo, los agricultores habían de pagar una peseta más del precio marcado si era grano del alcalde. Y eso fue hace cincuenta años.

El penúltimo escándalo en el gobierno municipal del Partido Popular en Alicante revelado por este diario huele a jergón viejo una cosa mala. Dice el concejal responsable que todo es una operación orquestada (entiendo que por la prensa), pero esa misma prensa que no le molestaba cuando publicaban con flautas y tambores sus hitos Guinness. Y poco más, la verdad.

Pero el "core" de esta cuestión, una vez rechazada la moción para una comisión de este tema, algunas intervenciones vecinales y el monólogo remedo de Laurencia de Fuenteovejuna del edil Jiménez, es otro.

El edil se explica: "no me dio tiempo a hablar con el concejal González". "La obra en mi casa la encargó mi mujer". "Eran Navidades: mucho lío". "Yo conozco a más gente que todos ustedes juntos". Y saca a continuación diversos documentos (de obligado cumplimiento administrativo) como si fueran estampitas de Santa Teresita de Lisieux. Al acabar, exhibe estigmas. Nosotros somos el sanedrín judío. Barcala pide la palangana y se lava las manos. Uno menos en la foto en Fogueres.

Y es que el Partido Popular vuelve. Y vuelve como siempre, mostrándose desnudo, como es: el representante de un sistema político, social y económico basado en una atávica cultura de vasallaje. El PP siempre está despistado, desorientado y perdido cuando a la sociedad nos da por fiscalizar y democratizar la res publica porque ellos provienen de una cepa distinta, la merovingia, aquella clase que posee siempre todas las acciones. Y si no las tiene, las confisca. Que se lo pregunten a los accionistas del canal de Tibi durante la República, por no irnos muy lejos de aquí.

La única diferencia entre ellos y el viejo señor feudal es que el PP ofrece su protección (en forma de una pérgola, prebendas de baratillo, butacas de clac en la lista municipal y otras baratijas) no a cambio de unas pocas monedas de vellón pobre, sino a cambio del voto de los nuevos villanos de los barrios donde la aleación del mineral es rica. No lo olviden en las partidas y otros barrios: a unos los protegemos con una línea de autobuses nueva, más pistas deportivas o el reasfaltado premium. A otros, con "una pequeña pérgola" hecha por un amigo de mi santa esposa. Cambia el sistema, pero no cambia el vasallaje.