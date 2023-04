La normalización de lo malo, de lo nocivo, es algo que nos persigue, que se atornilla año tras año hasta que acabamos convencidos y convencidas de que somos como somos y que no hay forma de cambiarlo. Aunque parezca un contrasentido y puede que lo sea, la verdad absoluta no existe y esto es absolutamente cierto, como lo es el hecho de que 826 personas trabajadoras muertas en un país en un año no pueden pasar desapercibidas, es imposible y además es obsceno. No puede o no debería pasar porque lo que está olvidado o se olvida no se lamenta, porque si nunca o casi nunca se habla de una cosa, acontecimiento o suceso es como si no hubiese sucedido, porque 826 persona muertas no pueden quedar a mitad de camino entre ninguna parte y el olvido más absoluto, porque si salvajadas como estas no se recuerdan no queda otra que la huida hacia adelante como si no hubiera pasado nada, pero si ha pasado y mucho.

Incluso una sociedad tan enferma, miope y amnésica como la nuestra no puede ni ignorar, ni olvidar a 826 personas trabajadoras muertas y a 2.400 familias afectadas, o quizás sí. Es tan cierto como triste que el dolor muchas veces no es transferible, que a cada uno le duele lo suyo pero no podemos ser tan necias como para ponernos de perfil y pensar que nunca nos sucederá a nosotras, que un día un amigo, un padre, una madre o una hija saldrá de casa a trabajar y ya no volverán nunca. Alguien dijo que el verdadero odio es el desinterés y que el asesino perfecto es el olvido pero no pueden quedar para las estadísticas las 41.000 personas muertas en el trabajo durante tres décadas, son cifras de una mini guerra absurda y totalmente evitable. Con cerca de treinta años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que a estas alturas se les tenga que solicitar tanto a todas las Administraciones como a las empresas que cumplan con toda la normativa de prevención de riesgos y así frenar esta sangría me parece, siendo suave, algo francamente insólito y aunque evidentemente no sea ni la prioridad ni de unas ni de otras es el Gobierno central el que debe utilizar la misma contundencia para frenar estas cifras absolutamente inaceptables que la utilizada para frenar lacras como el desempleo, la precariedad o la temporalidad. Pese a todas las dificultades en el ámbito autonómico al menos se ha llegado a un acuerdo consensuado por sindicatos, patronal y administración autonómica, mediante el cual se ha creado un plan de choque para frenar las subidas de siniestralidad laboral que año tras año se producen sin solución de continuidad tanto en el Estado Español, en el País Valencià como en la propia provincia de Alicante. Todo sea para lograr un derecho a la seguridad y salud real, efectiva y visible para toda la sociedad. Porque si todo sigue igual, nada cambia.