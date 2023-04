Cuando un festival premia a una celebrity en realidad no hace más que premiarse a sí mismo. Es la celebrity la que da relevancia al evento, y no al revés. Esto ocurre también en los mismísimos Premios Princesa de Asturias, a los que presentó su candidatura con demasiada ingenuidad el Misteri d’Elx, avalado por la cátedra de la Universidad Miguel Hernández y un número importante de entidades al que se sumaron nombres de la cultura como Joan Manuel Serrat.

Me duele especialmente esta derrota, que lo es, hacia el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ilicitano, porque me incluyo entre los que están especialmente sensibilizados con esta representación, que me viene emocionando desde que era un adolescente. Por mucho que me guste Meryl Streep, estimo que si el jurado del Premio de las Artes, cuyos nombres y apellidos conocemos, hubiese tratado de hacer valer nuestro patrimonio en lugar de convertir el Campoamor de Oviedo el 20 de octubre en un enorme photocall, el premio debería haber sido para el Misteri con todo merecimiento. Por más que hubiese otros 42 candidatos más que dignos además de Meryl.

Dicho esto, para nada ayuda que figuras tan mediáticas como Niño de Elche vayan diciendo en sus entrevistas que su ciudad no tiene identidad. No acierta el artista, pero hay que reconocer que si el Misteri se celebrase en Cataluña, el País Vasco o Galicia habría logrado muy distinta consideración.

En jornadas como la del miércoles comprobamos lo solos que estamos. Las televisiones hicieron la ola a Meryl Streep y los escasos rincones de la cultura la jalearon, sin tener en consideración los cadáveres que su premio dejaba en el camino. EE UU nos metió un gol en propia puerta.