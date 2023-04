Se ha dicho siempre que la resiliencia es un factor positivo. Es decir, un factor de las reacciones del ser humano entendido como la capacidad que tienen algunas personas de poder soportar situaciones adversas que le perjudican de forma grave y de asumir momentos delicados en la vida de una persona haciéndoles frente a esa adversidad desde un posicionamiento de hacerse fuerte en momentos delicados de la vida. Estas personas que tienen el factor de la resiliencia altamente desarrollado saben que les atacan y acosan, pero son capaces de aguantarlo todo. No se trata de una capacidad de reacción frente al mal y de actuar respondiendo al ataque, sino que es de aguantar, o de soportar. Y tal como suena puede parecer algo positivo y hasta envidiable.

Pero esto que en principio puede suponer una ventaja, privilegio o virtud puede convertirse en muchas ocasiones en una desventaja cuando se trata de víctimas de un delito las que están intentando anteponer su factor personal de la resiliencia, frente a la victimización a la que están siendo sometidos. Ello conlleva que en lugar de existir una respuesta de la víctima mediante una denuncia ante el factor concreto de la victimización resulta que la respuesta acaba siendo el silencio y la evitación de solicitar medidas de protección frente a la situación de victimización que está sufriendo.

Cierto es que la resiliencia de quienes la tienen le va a permitir, en cualquier caso, hacerse fuerte frente a la victimización, considerando que ésta llegará un momento en que termine y venza su resiliencia a la posición de quien ejerce aquellos actos frente a la víctima. Puede que, incluso, llegue a pensar que ya se cansará y que al final le dejará en paz, lo que no es cierto. Pero la víctima trata de autoconvencerse de que su capacidad de aguantar sufrimiento acaba siendo mayor que la maldad de su agresor.

Pues bien, uno de los factores que en la sociedad nos lleva a encontrarnos con un alto índice de cifra negra de criminalidad surge, precisamente, por esta situación de la resiliencia de algunas personas que no quieren formular denuncias, aguantando la situación que están sufriendo, y considerando que puede llegar un momento que ello termine, y evitando lo que consideran las molestias de la presentación de una denuncia pidiendo medidas de protección.

Esto determina que la realidad de la criminalidad diste mucho con respecto a una realidad tan solo estadística y que se separa mucho de la realidad de las cifras que presenta tanto el Ministerio del interior como la Fiscalía General del Estado con respecto a las cifras de la delincuencia que solo se remiten a los hechos denunciados y no a los hechos realmente cometidos. Existe, por ello, una amplia disparidad entre ambas cifras y que se demuestra por la reiteración de casos en donde se demuestra que muchos hechos muy graves que ocurren, como los crímenes en el entorno de la familia, tienen detrás ausencia de denuncias previas frente a la persona que ejerció la victimización, lo que demuestra una realidad incontestable y es el silencio que ha habido antes de hechos cometidos, pero que nunca han sido denunciados, considerándose como uno de los factores por los que no se denuncia, y se opta por callar, precisamente, por la resiliencia, o, también, el miedo a denunciar por el posible incremento de la agresividad del autor de estos hechos.

En este orden de cosas supone una realidad de importancia la presencia en la sociedad de los psicólogos como unos profesionales altamente formados que ejercen un amplio poder de influencia en la evitación de este tipo de situaciones en las que pueden asesorar a las víctimas y hacerles ver una realidad que puede que no quieran detectar, Y que hasta incluso acaban negándola amparado en los factores antes expuestos referidos tanto a la resiliencia, como al miedo a denunciar que les hace cerrarse las puertas de una decisión de pedir ayuda para acabar con esa victimización y en donde los psicólogos pueden tener amplias posibilidades de intervención hacia el convencimiento de la víctima de lo que en realidad le está pasando y la propia auto ocultación de lo que están viviendo. Porque lo que ocurre con los altos grados de resiliencia es que la propia víctima quiere convencerse de que no está ocurriendo nada contra ella y que su decisión de no querer denunciar es más positiva que la de acabar presentando la denuncia en dependencias policiales. Por ello, lo que es una virtud se acaba convirtiendo en un defecto reforzando que se convierta su propio hogar en una jaula, o celda de la que no puede salir. Ahora bien, es más fácil decirlo que sufrirlo y solo quienes lo padecen saben lo difícil que es salir de ahí. Muy difícil. Y a veces no encuentran ayuda ni en su entorno ni fuera de él. Que es lo peor.