Toda mi vida he tenido

un único sueño: alcanzar todas mis metas. Homer en la serie de televisión Los Simpson.

Se cerró el plazo de presentación de candidaturas a las elecciones municipales del 28-M y la ciudadanía ya sabe (menos los de siempre) que dentro de un mes podrá elegir entre diez opciones para configurar el Ayuntamiento ilicitano de los próximos cuatro años. No son ni muchas candidaturas ni pocas, aunque sí algunas menos que en 2019, cuando hubo 14 papeletas distintas. Aunque el récord hasta ahora sigue establecido en la cita de 2011, con 15 listas. En cuatro ocasiones se han juntado once propuestas y una vez hubo nueve, mientras que en cuatro comicios locales la oferta bajó a siete (la última en 2003).

Apenas ha habido emoción ni intriga ni dolor de barriga los días previos a la presentación de las listas. Ya no se dan casos de cambios subrepticios y alevosos de nombres de la candidatura camino de la junta electoral, como se dio en los ya lejanos tiempos del PP a.M.A. (antes de Mercedes Alonso), o el runrún de propuestas apócrifas previo a las asambleas socialistas. Ahora el suspense se limita a la presentación de (supuestos) fichajes estrella, táctica en la que ha destacado el alcaldable popular, Pablo Ruz, al grito de renovación o muerte (política, claro), proclama que ha dejado fuera de juego a dos históricas del partido, las actuales ediles Elena Bonet (desaparecida) y Manoli Mora (en un quimérico 15º puesto). Queda, eso sí, el imperecedero Juan de Dios Navarro como guardián de las esencias ancestrales. Ya ven.

Es de destacar, por encima de todo y de todos, el fervor con que Eduardo García-Ontiveros, con la convicción del redimido hijo pródigo y la determinación guerrera de un caballero templario, ha apechugado con el regalo envenenado de armar una candidatura de Ciudadanos, aún a costa de su vida (política). Incluso ha presentado también sus propios fichajes estrella, para demostrar que no todo está perdido y que su misión no es tan desesperada como pudiera parecer a primera vista. De momento ha logrado ensamblar y registrar la lista, pese al general escepticismo (incluso de algunos familiares y allegados), lo cual ya es todo un éxito dadas las circunstancias. Y para dar ánimos, la cierra testimonialmente el ciudadano primigenio, Emigdio Tormo Moratalla. A por ellos, que son pocos y cobardes.

Luchará García-Ontiveros encarnizadamente en una franja de votantes muy complicada, sobre la que PSOE y PP se lanzarán a saco para hacerse con los 9.000 votos que Cs logró hace cuatro años, precisamente con él como cabeza de lista, antes de su defenestración. Y a por otro suculento botín: el de los cerca de 6.000 infructuosos sufragios que captaron los desaparecidos Ilicitanos por Elche y Partido de Elche. Un campo de batalla en el que también quiere dar guerra la candidatura de Contigo con Carlos San José al frente. En cualquier caso, conseguir los aproximadamente 5.000 votos que dan derecho a un edil no es empresa fácil. Ni con fichajes estrella.

Estrellas

Ahí está, sin ir más lejos, el craso caso del Elche C.F. Aunque de estrellas esta temporada pocas, a tenor de los paupérrimos resultados de la infausta campaña del centenario. Pero la entidad y la afición están por encima de los designios de Bragarnik e incluso del descenso largamente anunciado. El alcalde-candidato socialista, Carlos González, lo recuerda en cada ocasión que tiene en la sucesión de homenajes y reconocimientos que se han sucedido estos meses. El último, el acto en honor a la hinchada franjiverde, en el que tuvo que reprimirse para no ponerse a tocar el tambor. Otra vez. González se desenvuelve por esta precampaña electoral con una soltura y una aparente seguridad en los pases que ya quisieran Boyé o Fidel. Producto de sus ocho años en el cargo y de la confianza en el factor campo, que puede resultar determinante en el resultado (obviando, obviamente, el atribulado caso del equipo ilicitano 2022-23). También es cierto que, como le ocurre al Elche, le falta materializar muchas ocasiones. Los goles, en la red, y los proyectos, realizados.

El flanco izquierdo del PSOE se lo disputarán cuatro candidaturas (una menos que hace cuatro años), con Compromís per Elx-Acord per Guanyar (otros que salen a ganar) como gallito en un revuelto corral en el que la coalición Unidas por Elche (Podemos, EU, Alternativa Republicana y Alianza Verde) aspira a consumar su venganza contra la líder compromisaria Esther Díez, por su rechazo a acudir juntos pero no revueltos a las urnas. Se da por hecho que si este conglomerado consigue algún concejal sería a costa de la coalición valencianista, pero también podrían acabar robándoselo al PSOE o al PP: la ley d’Hondt es muy traviesa. O sea, que los votos, en las urnas.

Finalmente, la candidatura de convergencia y unión ciudadano-vecinal DATIL (Demócratas Aliados Transversales de Ilicitanos e iLicitanas -sic-) no prosperó por diversas causas y circunstancias. Ya de entrada, en la reunión constituyente celebrada en el bar Paquito, en el Raval, no se logró el quórum suficiente (coincidió con el partido Chelsea-Real Madrid) y encima, los escasos asistentes ni siquiera se pusieron de acuerdo en si pedían calamares a la romana o croquetas de jamón. Una representante vecinal exigió que la tortilla de patatas no llevara cebolla, a lo que otro asistente, tendero de profesión, replicó acusándola de ir contra los agricultores y los pequeños comerciantes. Una propuesta de pedir ternera en salsa obtuvo una furibunda diatriba por parte de dos jóvenes animalistas, que reclamaron que solo se sirvieran tapas veganas por lo de la huella de carbono y el sufrimiento animal.

Ante esta tesitura, el veterano sindicalista de CC OO propuesto para encabezar la lista, argumentó que si no había manera de ponerse de acuerdo en el tapeo, mucho menos la habría para gobernar el municipio, por lo que dimitió de todos sus cargos orgánicos (en realidad no tenía ninguno) y como candidato. Y se marchó a casa a ver si llegaba a tiempo al segundo tiempo del partido. En un intento de zanjar la crisis, se propuso a una entusiasta ecologista como alcaldable, pero la susodicha confesó que en realidad era militante de Podemos y declinó el ofrecimiento, mientras criticaba la falta de paridad e inclusividad de lo que fuera que fuese aquello.

Quejas

A ello se sumaron las quejas de una persona no binaria por la falta de representantes LGTBIQ+ lo que a su juicio demostraba un nuevo intento de invisibilización de este colectivo, a lo que una destacada feminista le reconvino con que, perdona, pero para invisibilidad, la de las mujeres, binarias o no, y reclamó perspectiva de género para el tapeo y la lista. Un vecino del Carrús le replicó que mira quién fue a hablar, una que vive en el centro y tiene plaza de parking, que había que fijarse más en los problemas de los barrios y de los asalariados y autónomos, y menos mirarse el ombligo con piercing.

Río

«Pues yo, lo que quiero es que pongan toldos en la Plaça de Baix, que cada vez que paso me achicharro», terció una señora mayor que entró pensado que se regalaba algo. «Antes que eso hay que renaturalizar el Vinalopó y hacerlo navegable», esgrimió otro, cerveza en mano. «¡Hay que hacer el nuevo mercado central en los bajos del palacio de congresos, y que lo pague la Diputación!», gritó desde el fondo un señor que cenaba en otra mesa con su esposa y unos familiares por parte de ella.

Ante el cariz que iba tomando el asunto, uno de los promotores de DATIL (el de los zepelines de cuando la reunión en El Palmeral y la Dama), decidió dar por terminada la reunión y, de paso, también la tentativa de candidatura. A ver si para el 2027 la cosa está más madura.

«¡Oiga, ¿y esto quién lo paga?!», se le oyó exclamar al camarero mientras los asistentes abandonaban el bar en desbandada.