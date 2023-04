Se ha publicado un estudio que pone de relieve que un elevado porcentaje de la ciudadanía valenciana no considera alarmante la infrafinanciación de su Comunidad: las cifras de preocupación son menores que las se constatan en otras Comunidades, favorecidas en la lotería de los aportes del Estado. No merece la pena entrar en detalles: el dato es suficientemente pertinente y preocupante. Esta semana he estado explicando a mi alumnado el Estado autonómico, aportando cifras comparativas de financiación y otros datos que ponen de relieve la desigualdad y la insolidaridad, esa palabra que tanto lugar ocupa las bocas de los patriotas españoles hasta que les toca ser solidarios: muy pocos alumnos eran conscientes del problema.

Ese relativo desinterés no puede considerarse un éxito de nadie y sí un fracaso de muchos. Aunque sería injusto atribuir en solitario al Botànic los datos. Por un lado porque hunde sus raíces en gobiernos del PP, cuando esta Comunidad nadaba en un “eje de prosperidad” que nos destrozó. Por otra parte, la ciudadanía tendrá también, alguna vez, que sentirse corresponsable de algunas derivas, de algunas creencias. Y es que cuando algo como la infrafinanciación –y la deuda histórica- está intelectualmente tan acreditado, despreocuparse por ello es una forma de negacionismo. En vísperas electorales lo que interesa es reflexionar sobre cómo es posible todo esto y los porqués de su arraigo en algunas maneras de hacer política. Me parece que de ello deben extraerse conclusiones para un Botànic III, apelando directamente a la conciencia de la sociedad civil valenciana.

Creo que la causa principal de la ignorancia sobre los problemas de financiación radica en que la mayoría del pueblo valenciano sigue considerándose indígena de un “Levante feliz”: lugar privilegiado por el clima, las fiestas y la gastronomía, el sitio en que hay un equilibrio entre la industria y la agricultura –básicamente de regadío-. El problema es que todo eso, en buena medida, es falso. Ni siquiera tenemos buen clima. Pero circunstancias muy buen establecidas por historiadores y economistas atestiguan que hace décadas que no queremos mirar estadísticas comparadas: mejor el cuento que el recuento. La actividad de poco valor añadido, el pequeño tamaño de nuestras empresas, la depredación medioambiental, la ausencia de vías de comunicación preferentes para algunas mercancías, la escasísima preocupación por la innovación hasta hace poco e, incluso, el déficit reputacional del imperio del PP, hace que del Levante feliz quede lo justo para cantar el Himne y sus sucursales vocales –“la millor terra del món” y todo eso-.

Somos comparativamente pobres en el mapa de las Españas –y de las Europas-. Pero seguimos nadando en las cálidas aguas de un relato en el que vivimos muy bien: ¿por qué habríamos de preocuparnos especialmente por algo tan complicado como el mecanismo de financiación? Nos instalamos en una paradoja: somos bastante chovinistas y muchos políticos creen que eso anima un optimismo rentable en votos, pero, a la vez, se empeñan en usar del recurrente discurso del agravio. El balance es necesariamente ambiguo, centrado en eso de “no seremos menos que nadie”, pero sin aterrizar en las consecuencias reales. Esos problemas existen, y hay una gran preocupación por ellos: pero pocas veces se establecen vínculos entre lo que podría hacerse con una mejor financiación y las necesidades endémicas.

Hace falta un plus de voluntad política. Creo que el Botànic ha avanzado en esa línea, pero, a veces, buscando demasiados equilibrios con los Gobiernos. El PP no estaba para estas cosas. Del Himne sólo se saben el verso “para ofrendar nuevas glorias a España”, especialmente a la Moncloa, cuando estaba habitada por Aznar o Rajoy. Por eso sus críticas al Botànic, ahora, suenan a huecas, hipócritas.

Lo que debemos haber aprendido es que si deseamos que la cuestión de la financiación se resuelva debe colocarse en el centro de las agendas madrileñas. Y eso sólo se conseguirá si somos capaces de construir el relato de un “problema valenciano” multiforme, aunque seamos un poco antipáticos. No me gusta escribir esto, porque fácilmente puede deslizarse hacia alguna demagogia. Pero no hay otra. Ese problema significa, al menos, poner en el mismo cesto la financiación, la deuda histórica, los retrasos en el corredor mediterráneo, otros olvidos antiguos en materia de infraestructuras, la reclamación de mayor presencia de instituciones estatales, la recuperación del derecho civil valenciano, una negociación rotunda y crítica sobre las inversiones en los PGE. Si cada una de las reivindicaciones se produce de manera aislada no se avanzará. Por eso sería bueno que las fuerzas políticas delinearan parte de su Programa Electoral con medidas precisas, integrales e integradas en esta materia.

Pero no basta con eso. Vuelvo a invocar la paradoja entre la hipersensibilidad ante el agravio y la inanidad para que la sociedad integre la reivindicación en un relato colectivo. El mayor problema sigue siendo la desvertebración territorial, la insolidaridad interna. No es extraño que sea el sur alicantinísimo, siempre lloroso y quisquilloso, el menos atendido. A menudo decimos que es así porque protestamos poco. Formularé otra hipótesis: somos los más desatendidos porque protestamos demasiado. Hemos convertido la protesta en un arte anti-político, en una tristeza estética. Las materias que nos preocupan aparecen a menudo como un requisito de estilo que añadir a otras más globales, esto es: las que pueden llamar la atención en Madrid, al tiempo que nuestros líderes sociales se esmeran cuidadosamente en distribuir sus lamentos entre la capital del Reino y “València” –esa ciudad tremendamente centralista, por cierto-. Las reclamaciones de cada territorio, cuidadosamente fragmentadas, nos debilitan a todos, y más a quien más urgencias tiene. El cultivo de la soledad no es, precisamente, la mejor vía para muchas cosas.

Aún diré otra razón para la debilidad del relato: la CV no ha establecido una agencia potente en Madrid: no hay lobby, no hay estrategia, no hay discurso estable. Por alguna razón, Presidencia –de quien depende el asunto-, aparte de una oficina poco conocida, se ha empeñado en confiar en alguna Fundación y en algunas personas cuya capacidad y oportunidad de actuación se me escapa. Bueno sería que todas las fuerzas políticas hagan también ahora reflexión y promesa.

Vamos, que no basta con tener razón. La justicia que invocamos, privada de definición y acción política puede seguir siendo durante mucho tiempo hambre para hoy y hambre para mañana. Lo que sería una pena, sobrándonos el agua de calidad, el arroz y otras cosillas que da el Señor.