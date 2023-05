Las ilusiones nos mantienen vivos. La espera de aquello que nos motiva es terapéutica. Las vísperas siempre son mejores que las propias fiestas, agotadoras. Las juguetonas fechas de la Semana Santa han motivado que el próximo Festival de Málaga, el número 27, se celebre del 1 al 10 de marzo.

De este modo, la jornada del 29 de febrero está marcada en la agenda desde ya mismo como la del viaje a la capital de la Costa del Sol. Para amanecer el viernes, con la fresca, dispuestos a repasar el catálogo de preestrenos de la temporada/verano 2024.

La agenda de prensa diaria propone alrededor de treinta citas, entre proyecciones y encuentros. Es cierto que cuando vamos por la cuarta jornada estamos saturados y, turulatos, no alcanzamos a dónde acudir. Pero es lo de menos. Insisto en que lo importante es la ilusión que nos mueve. Iniciar ya mismo la cuenta atrás que en apenas diez meses nos hará regresar al evento que añoramos.

El contexto en el que nos ha tocado vivir es duro, y más que lo va a ser en cuanto acaben las promesas electorales y nos demos de bruces con la cruda realidad del año que viene, que va a ser morrocotudo, y el que avisa no es traidor.

Haríamos bien cada uno, siquiera para sobrevivir, en ilusionarnos con lo nuestro, agendar nuestra fecha señalada en el corto plazo, y esperarla como se espera lo más hermoso. Yo no cambio mis abrazos y mi prensa malagueña por nada. Aunque no sea tonto y reconozca que al cuarto día esté hasta el gorro de lo nuevo de la hermana de Blanca Li (Chus Gutiérrez) y las movidas que vienen de Berlín. Pero lo no es llegar a Ítaca. Es el camino.