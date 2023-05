No soy el Capitán Tan, pero he recorrido en mi vida muchas millas a lo largo y ancho de este Mundo. Cuando te has hartado de viajar fuera de las fronteras de esta unión de cantones mal avenidos en que se ha convertido España (o es que probablemente siempre lo fuera), te das cuenta de que aquí se está muy bien, lo que además de chovinista es un hecho, y que para algunas cosas los españoles somos muy raritos.

Tengo una doble moral con la tasa turística y en general con el turismo. Como individuo particular estoy de acuerdo en que se aplique, igual que me la cobran y me fastidio por ello en Paris, Londres, Viena o Budapest. Si me pongo a pensar como estudioso de la economía, disculpen que me ponga medallas pero debo contextualizar, la tasa es un gravamen que pone en peligro la competitividad de muchos hoteleros y de esa rama cuelgan multitud de empresas que indirectamente viven del visitante nacional y extranjero.

¿La tasa es la muerte del sector en la Costa Blanca? Pues no, ni de coña. Es una chinita más en los engranajes de la industria que sería machacada sin más, si no fuera porque algunos han hecho, con razón o sin ella, un “casus belli” de este hipotético cobro.

La fobia al turismo, especialmente al menos pudiente, es una realidad por mucho que en Alicante le debamos la existencia. No es de ahora: cuando me instalé aquí a finales del siglo pasado los madrileños estábamos muy mal vistos, y seguramente algo de culpa colectiva teníamos. Hay multitudes a las que repatea ver en sus calles a los turistas y que consideran que en su existencia particular son un engorro que no les aporta nada. O peor aún: que les genera dificultades para aparcar, manchan “sus” playas y abarrotan los restaurantes, o directamente no les gusta su catadura y aliño indumentario. Hay tantas razones como individuos fóbicos.

Lo comprendo, qué quieren que les diga. Los turistas en manada somos una plaga no mucho peor que la de las langostas, arrasamos por donde vamos y si no fuera porque nos dejamos los cuartos saldríamos apedreados de más de un sitio. Así y todo, el residente no comprende para nada al turista aunque él mismo desempeñe ese papel en vacaciones. Un desdoblamiento de personalidad que ríanse del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

Sinceramente creo que en un referéndum provincial a favor o en contra del turismo, por mucho que se explicaran con números las aportaciones al PIB provincial, la cosa estaría en el alambre y más bien creo que el no ganaría al sí. Excepto gentes muy concienciadas y obviamente todos los que viven del sector, que son muchísimos empleos directos e indirectos, el ciudadano corriente preferiría que las molestias las soportaran en Turquia. Puede que me equivoque y el conjunto de la población sea mucho más reflexivo y concienciado, pero así me lo malicio, llámenme agorero.

Por eso entiendo poco que algunos hayan cogido la bandera de la tasa como algo que les puede aportar votos. Es evidente que hay sectores en la izquierda más radical que tienen atragantados a los empresarios en general y a los turísticos en particular. Asumiendo que el empresariado no es precisamente el votante tipo de Podemos y afines, han decidido que el turismo masivo es el enemigo y hay que combatirlo. Y la tasa no es más que la avanzadilla de lo que está por venir.

Fíjense si el tema está verde que serían los ayuntamientos los que darían luz verde a cobrarla y que yo sepa nadie ha levantado la mano para apuntarse. Tampoco me caben dudas de que si un ayuntamiento de los gordos decidiera implantarla no se sumaran tropecientos al olor de las sardinas, una vez roto el supuesto maleficio y el coste electoral.

Del otro lado del espectro (me encanta imaginarme a los espectros en su espectro), han levantado la bandera del economicismo y la creación de riqueza, que seguro que les da votos entre los suyos, pero ni uno más y eso que nadie ha entrado aún en la radicalidad y la tasa no deja de ser un futurible con bastantes pocas posibilidades de pasar de las musas al teatro, que escribía Lope.

No es el huevo, es el fuero. Ya. De paso les da argumentos para atacar el radicalismo de los compañeros de viaje del Molt Honorable y a éste, por añadidura y no poner tasa a sus desvaríos. Tampoco tendría mucho recorrido si no fuera por el rasgar de vestiduras de las asociaciones, que están perfectamente en su derecho de protestar contra cualquiera que les perjudique. Quejarse es legítimo; argumentar, imprescindible, pero levantarse en armas tiene el riesgo de que como te descuides se te va de madre. Aquí hay mucho de grito y poco de explicación.

A lo mejor sería tan sencillo como contar que el turismo en nuestra tierra vive de márgenes muy pequeñitos y que, al presunto visitante, esos euros de más le descabalan el presupuesto, de tal forma que puede cambiar su destino vacacional en menos que canta un gallo. El turismo que tenemos es el que es: masivo, barato y popular. ¿Sería deseable otro? ¿Nos gusta este modelo? Pues hay opiniones para todos los gustos, pero de momento es lo que hay. Y a algunos les va escandalosamente bien.