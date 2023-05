Banco de Elda S.A: Feliz 90 aniversario

Como si no hubiera pasado el tiempo, me parece algo ciertamente insólito que todavía sigamos investigando y estudiando los entresijos de aquella entidad mercantil que tanta satisfacción supuso para toda una población eminentemente industrial; que a lo largo de treinta largos años estuvo presente en las vidas de los ciudadanos de Elda. El objetivo de esta efemérides no es otro que recordar en unas breves líneas la constitución de dicho banco y a la vez hacernos algunas preguntas sobre este hecho tan singular que sucedió en nuestra población durante el año 1933, en plena II República y que tan vehementemente celebramos cada 14 de abril.

La verdad es que 1933 no debió ser el mejor año para fundar un banco local con la única pretensión de ayudar a los pequeños y medianos industriales de la comarca. No solo actuaba como banco sino que también intervenía como Caja de Ahorros, por lo que contaba con los empleados de las fabricas para la apertura de cuentas de ahorro y así ingresar sus nominas contribuyendo a incrementar sus ahorros en un banco autóctono como ahora veremos. En ese año de su fundación, en Europa están pasando cosas no muy esperanzadora: Adolf Hitler alcanza el poder en Alemania y desde ese momento nadie podría imaginar todo lo que se avecinaba en Europa hasta el año 1945, fin de la II Guerra Mundial. Por otro lado desde los Estados Unidos sufrimos las secuelas de la crisis financiera de los años treinta, la caída de las bolsas de valores repercutiría en todo el sistema económico europeo. Además la debilidad de nuestro país acusaría fatalmente la caída de la actividad económica en general. La situación de la cotización de la peseta se debilitaba y las exportaciones sufrían los embates monetarios. Aun así y todo, los gobiernos de la República consiguieron avanzar en sus políticas de reformas en todos los ámbitos de la sociedad pero no se alcanzaban los resultados esperados. El Consejo de Administración del Banco de Elda en su memoria del año 1934 manifestaba que “con nuestro modestos medios hemos remediado hasta donde hemos podido las dificultades que necesariamente había de crear a los industriales las restricciones bancarias producidas por el periodo de crisis que nuestro país atraviesa.” Desde el pulpito del Consejo del Banco el fundador Ángel Vera Coronel trataba de aglutinar todas las sensibilidades que se congregaban en torno al proyecto del Banco de Elda y en tiempos difíciles trataría de calmar la Sed de Crédito que manifestaba el conjunto de la economía local. Pocos años después estalla la Guerra Civil y la barbarie, durante ese periodo de conflicto bélico la actividad del banco fue prácticamente nula además de recibir la triste noticia del fusilamiento en Zaragoza del señor Vera Coronel, nombrado Gobernador Civil de Zaragoza después de haber ejercido en Cáceres y Cádiz. Desgraciadamente no todas las turbulencias acabarían aquí. En 1939 -1940 se reanudaría la actividad de recomposición del Banco conformándose un nuevo Consejo integrado por personas provenientes del falangismo y afectas al Nuevo Régimen de Francisco Franco celebrando el Año de la Victoria. Desde la posguerra hasta los años 50 fueron años muy difíciles para la subsistencia de las familias, del calzado y del propio Banco de Elda. Resumiendo mucho podría destacar la política de autarquía económica y el aislacionismo internacional. Predominaron las actuaciones de mercado negro, estraperlo, carencia de materias primas para la fabricación de calzado, etc. Penurias que calaron en todos los sectores incluido la banca. Nuestra entidad mercantil pasó también las suyas pero no llegó a peligrar del todo su estabilidad. Hubo alguna cesión del paquete mayoritario de acciones a dos grupos de inversión y por ultimo apareció el equipo que salvó la capitalización del banco, Angel Úbeda Gregorio que junto a Banco Úbeda apoyó de verdad la solidez del Banco de Elda. De ahí nos vamos ya al final del camino siendo negociado el paquete de acciones con el Banco Central. Así mantuvimos la cara alta hasta el año 1963, año de su liquidación. Después vino la incipiente exportación de calzado a Europa y los EEUU además de la inauguración de la Feria Internacional de Calzado e Industrias Afines. Desde esta plataforma deseo rendir un cálido homenaje a todos los empleados y directivos del Banco de Elda que se ocuparon y preocuparon denodadamente por su permanencia en esta ciudad. Al mismo tiempo agradezco al Archivo Histórico del Banco Santander por darme la oportunidad de acceder a documentación del legado del Banco de Elda como las actas y memorias anuales. Al fin y al cabo entre las diferentes adquisiciones y absorciones Banco de Elda se encuentra en el ADN del Santander.