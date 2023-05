Las campañas electorales no han cambiado en siglos y siempre se reducen a lo mismo: la venta de promesas con nula voluntad de cumplirse, dada su escasa viabilidad y la compra del voto del ciudadano presto a acceder a las prebendas más insignificantes, pero susceptibles de hacer sentir al receptor importante, acreedor de la atención del pagador de sus necesidades. Afortunadamente, a diferencia de tiempos remotos, el voto no se compra directamente. Pero, aunque parezca que hemos avanzado, hemos retrocedido, pues el pago en favores generalizados es menos controlable y de apariencia lícita, aunque la promesa electoral incumplida manifiestamente no genere responsabilidades.

Un engaño masivo ha sustituido a un programa político riguroso, pensado en términos de eficacia y de realismo. Un engaño masivo que compramos con esa obsecuencia propia de los adictos a unos y enemigos declarados de los otros. Comienza la última campaña electoral del ingenio A nadie se le oculta que el año 2024 será el de los recortes, gane quien gane. La misma UE lo ha anunciado, por lo que el partido que venza en las elecciones tendrá que afrontar la dura realidad de un país fuertemente endeudado por razones puramente interesadas de un Sánchez que está vendiendo lo que no tiene a costa del futuro y a plazo cierto. Todo será distinto en un año y todas las concesiones graciosas terminarán a la par que se percibirá la desatención hacia lo productivo y los efectos de leyes, como la de la vivienda, sabidamente perjudiciales para el mercado inmobiliario y en todas partes generadoras de efectos contrarios a los que ha anunciado el gobierno. Es de una evidencia tal, que pretender que funcione lo que no sirve en ninguna parte del mundo, es más que atrevimiento, una gran mentira cautivadora del voto que se quiere esclavo. Nunca en democracia hubo una campaña similar a esta en la que todo está puesto en venta, desde la vivienda a la subvención ilimitada de los jóvenes a los que se cuida, se mima, pero no se les exige o se les exige cada vez menos, haciéndoles creer que el mundo es tan fácil como les dicen. Y mientras, las cuentas, las reales, no salen y el déficit del Estado, que hay que pagar, aumenta a un ritmo que puede llegar a anular toda política social básica de futuro, pues el pago de intereses y nominal se va a comer buena parte del presupuesto. Políticos de baja calidad los de hoy, salvo excepciones, pues los buenos profesionales se niegan a ingresar en una actividad cuyo prestigio social es nulo y en el que el rigor ha sido sustituido por las ocurrencias interesadas de unos pocos que en la calle no serían nada. Leyes técnicamente imperfectas, llamadas a servir de reclamo ante una Justicia abandonada, pues la mayoría de las normas de esta legislatura más se parecían a un consultorio sexual que a un país necesitado de abordar lo común, lo de todos los días. Una legislatura en la que solo ha interesado lo que interesaba a unos pocos, dejando de lado lo que constituye la vida ordinaria de la mayoría. Menos mal que España tiene una sociedad civil, empresarial y humana fuerte, que vive y sobrevive a pesar de sus gobernantes, que sortea con cierta gracia la normativa enloquecida que le quieren imponer y que al final se toma a chanza los dislates millonarios de algunas profesoras de ética, la suya, que conforman el gabinete. Si no fuera porque hacemos nuestra vida, estaríamos todos desquiciados. Si todos salen a ganar, ¿quién puede perder en las elecciones municipales del 28M? Cien mil viviendas ofrece ahora Sánchez, que prometió varias decenas de miles y no ha hecho ni una. Será, pienso, porque no ha podido y porque sus propuestas no eran válidas, no por dejadez cabe pensar por respeto al presidente. Y si es así, es evidente que ofrecer lo mismo es mentir o persistir en el error. Nada depende del gobierno, sino a CCAA y Ayuntamientos, en esa promesa y no puede éste imponer lo que no es de su competencia. Lo sabe, pero sale a la palestra con esa desfachatez propia de quien es ajeno a la verdad, como ha demostrado reiteradamente sin el más mínimo sentido del ridículo. Deja la educación, la sanidad, la justicia y el Estado en mala situación. Esa es una realidad contrastable, pues nada de eso le ha ocupado. Solo le interesaba la política, exactamente lo que no preocupaba a la gente. E insiste en vender humo fabricado a toda velocidad por sus asesores, escasamente preparados como se aprecia a simple vista al comprobar sus leyes. Y un PSOE fracturado, aunque disimulen hacia afuera los mejores, los que lo hicieron grande y se enfrentan ahora al drama de quien nunca debió llegar donde llegó. La campaña más vulgar de la historia de España ha comenzado. Y desde la racionalidad asombra que personas que deberían alcanzar altas cotas de valor, se reduzcan a ser vendedores de humo y engaños, que se aprovechen de las necesidades ofreciendo lo que no pueden dar y que prometan con conocimiento de falsedad el mundo feliz a quien necesita de hechos, no de palabras hueras. La legislatura va a terminar conforme a lo que ha sido; humo, inseguridad y confrontación. Una experiencia que conviene dejar atrás lo antes posible.