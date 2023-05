La curiosa profesión de político

Leí recientemente (ventajas de ser suscriptor, puedes ver columnas de opinión tiempo después de haberse publicado) un artículo de Javier Mondéjar titulado: "El ¿noble? oficio de buscarse la vida en política". Me parece de lectura obligada. La frase "el campo español ha perdido la oportunidad de una mano de obra que se desaprovecha en moquetas y escaños" la encuentro simplemente genial. Me recordó a Miguel Delibes: "para el inútil la política es una tentación, porque es una manera de vivir sin dar un palo al agua".

Así que, tomando la idea del Indignado burgués, os daré mi humilde punto de vista. En primer lugar, ¿son fiables los políticos? Si votas a un político y luego miente, el problema es del político. Pero si votas a un político mentiroso, el problema es tuyo. Piensa que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Y ésto no es nuevo. Charles Darwin escribió que "la progresiva degeneración de la especie humana se percibe muy claramente en que cada vez nos engañan más personas con menos talento". Recuerdo leer en INFORMACIÓN al escritor alicantino Gerardo Muñoz, explicando que Primo de Rivera era tan aficionado a manipular noticias, que se dice que fue el creador de las fake news. Edmond Thiaúder dijo: "la política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular".

Muchos políticos hacen propuestas moderadas, que no repugnan, pero tampoco seducen a nadie. Busca al que presente propuestas concretas, coherentes y viables. Vivimos en un mundo lleno de minúsculas estrellas que, en su ignorancia, piensan que son grandes. El problema de la política es que los ascensos siempre son por lealtad, y no por valía. Son los políticos de profesión, obligados al servilismo. Cambia el "jefe supremo", y la mitad se van al paro, porque, realmente, no tenían capacidades, y lo único que habían hecho profesionalmente era estar en política. No estaría de más que se exigiera una mínima preparación. Mi modesto criterio es que, a los candidatos, más que votarlos, hay que "botarlos" (palabras homófonas, por cierto), y que se larguen a su casa.

En marzo vi un vídeo de un pleno municipal de La Línea de la Concepción. El portavoz del PSOE (posteriormente destituido) proponía al alcalde que habilitase una zona de aparcamiento gratis para los concejales. La respuesta del regidor, Juan Franco, no tiene desperdicio: "tiene usted un parking por 2,80 debajo del Ayuntamiento. Los setenta euros que se pagan en los plenos son dietas, para que usted los use en gasolina, parking, o comerse un bollo si tiene hambre". Amigo lector, ¿piensas que es una excepción, o todos los políticos son unos jetas que viven a nuestra costa? Como escuché al economista Pedro Bans, ¿hay alguno que lo haga como servicio público?

En ocasiones se filtran peleas que tuvieron políticos del mismo partido. No me digáis que no pagaríais dinero por haceros con los whatsapps que se enviaron entre ellos. Si lo que se difunde ya es tremendo, ¿cómo será lo que esconden? Recuerdo un brillante artículo de Carolina Pascual, de hará un año, hablando de lo "bien" que se llevaban en el PSOE alicantino, explicando que aquello parecía un polvorín.

Nuestros cargos públicos tienen más tentaciones de corromperse que los de otros países, porque disponen de más poder para tomar decisiones sobre contratos, subvenciones, etcétera. Y los que corrompen lo saben. Que el exconcejal de partidas rurales, (¿se parece al periodista, columnista de este diario, Jose María de Loma, o es cosa mía?) adjudicase obras a personas de su entorno, quedó feo ¿Cuál sería la solución? Mi modesto criterio sería poner a funcionarios independientes que no tengan carnet de ningún partido. Ya estoy escuchando vuestras carcajadas de fondo, por mi idea chiripitifláutica, que obviamente ningún político aplicará.

El profesor universitario Clemente Penalva habló en este diario del trasvase en políticos debido a "que quieren continuar su carrera en partidos que prevén buenos resultados electorales". Me recuerda a esa frase, falsamente atribuida a Groucho Marx: "estos son mis principios, pero, si no te gustan, tengo otros". Es lo que han hecho los cuatro concejales de ciudadanos de Elda, yéndose al PePe. Y eso de que la exresponsable de Acción Social de Alicante deje a los populares para presentarse a las municipales por el partido de la Voz, como decía mi suegra, muy normal no es. Aunque ver a Tamames junto a Abascal.......eso es ya insuperable.

Terminaré con una pregunta. ¿Qué llevó a dos letrados de bancos importantes, posteriormente absorbidos por el Santander, con apellidos prácticamente idénticos, a dejar la abogacía para ejercer la política? Por dinero supongo que no. Me temo que ninguna de las atracciones de Terra Mítica son tan excitantes como asomarte al balcón del Ayuntamiento de la terreta.