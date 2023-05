Durant esta campanya llegiran i escoltaran a molts candidats proclamar el seu amor per Alacant, i per totes les comarques del sud. Ho faran amb promeses de grans inversions i d’una atenció prioritària a esta terra i la seua gent. Això és el que intentaré evitar en este article, perquè crec que la ciutadania no espera de nosaltres proclames o promeses, sinó fets i compromisos. Que no és el mateix.

Fets com el que va passar en l’última negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat. Amb el meu treball com a diputat al Congrés vaig aconseguir 62 milions més per a tot el territori, dels quals un 80% eren per a Alacant.

Per posar alguns exemples, en eixe paquet d’inversions es trobava la remodelació de les vies d’alta velocitat de l’Estació d’Alacant (15 milions), l’augmentar en la inversió en el tram del Corredor Mediterrani entre L’Encina i Alacant (15 milions); 10 milions per al Xàtiva-Alcoi i altres 10 milions als Rodalia.

És només un exemple puntual d’un treball al Congrés en el qual he posat sobre la taula els problemes dels alacantins i alacantines i he treballat per arribar a solucions. Amb temes tan sagnants com el deplorable estat de les rodalies, amb trams sense electrificar, o la falta de connexió amb transport públic de l’aeroport de l’Altet.

Quan vaig ser triat diputat al Congrés en 2011 ho vaig ser per la circumscripció de València, però tenia ben clar que havia de ser el diputat de tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra terra: del sud i del nord, del litoral i d’interior, de pobles menuts i de grans ciutats. Parlant dels reptes compartits, com ara l’infrafinançament, però també dels problemes específics de cada territori.

Parlava de fets i estos son els meus. Crec, humilment, que durant estos anys al Congrés he treballat per defensar els interessos dels ciutadans d’Alacant i del conjunt de les comarques del sud. Gràcies a eixa tasca he pogut visitar contínuament els pobles i ciutats d’estes comarques per conéixer de primera mà els problemes i reptes que afronten els ciutadans. Perquè no hi ha política útil si no es fa des de la proximitat, ben a prop de la gent.

I ara parlem dels compromisos. Si soc elegit president, seré també el president dels ciutadans d’Alacant, de les comarques, pobles i ciutats del sud. I això vol dir treballar, igual que he fet al Congrés, pels problemes que comparteixen tots els valencians, però també pels reptes específics d’estes comarques.

Finançament: El nostre principal problema és la falta de finançament autonòmic i el deute històric. Quan parlem de finançament estem parlant de no tindre recursos per a l’educació, la sanitat, les polítiques socials, l’habitatge o les mesures per a crear llocs de treball.

Per això les meues primeres mesures com a President seran per intentar aconseguir el finançament just. La primera serà telefonar al president del Govern i exigir-li una reunió monogràfica sobre el finançament, el deute històric i les inversions no executades. Creiem que el diàleg és important. Però no som il·lusos i sabem que el diàleg no sempre té resultat.

Per això la segona decisió serà la de reactivar la via judicial per a reclamar davant els tribunals allò que és just. Per a aconseguir-ho, crearé un equip jurídic del més alt nivell que tindrà l’encàrrec d’explorar de forma permanent totes i cadascuna de les vies per a reclamar judicialment allò que se’ns nega per la via del diàleg.

Com a president d’un partit 100% d’ací no em tremolarà la ma per aconseguir este finançament just a través del diàleg o per la via judicial.

Treball digne: Durant estos anys de Govern de coalició del Botànic hem aconseguit situar el nostre territori com un dels que més empreses atrauen i més ocupació de qualitat generen. Però això no és prou. Encara hui molts treballadors pateixen precarietat i dificultats per arribar a fi de mes i tindre una vida digna.

Les comarques d’Alacant tenen molt de potencial, especialment pel talent de la seua gent. I no només en aquells sectors sobre els quals alguns s’omplin tant la boca. Si, el turisme és important. Però un turisme que cree llocs de treball de qualitat i que millore la qualitat de vida de les destinacions.

No podem posar tots els ous en la cistella del turisme. Per això el meu objectiu com a president serà que hi haja una transformació del model productiu de les comarques amb més dependència del turisme, que son, a la vegada, de les que pateixen més pobresa. Per a fer-ho possible hem d’intensificar el suport als sectors productius, com estan fent a la Unió Europea i Estats Units. Però no ho farem amb un xec en blanc, sinó amb ajudes condicionades: que es creen llocs de treball de qualitat i que estos es queden a les nostres comarques.

Sanitat de qualitat: El Govern de coalició del Botànic ha començat a recuperar la sanitat privatitzada pel Partit Popular. Un camí que hem de seguir caminant, amb la recuperació dels departaments de Dénia i Elx-Crevillent.

Els ciutadans han de ser tractats com a pacients, i no com a clients. I per això proposaré blindar la sanitat pública en l’Estatut d’Autonomia. El PP no s’atreveix a aclarir quin és el seu pla per a la sanitat, perquè el seu programa ocult és inconfessable: retallades, degradació i privatitzacions.

El nostre és un altre: recuperar els 800 milions que ens deu l’Estat per l’atenció a pacients desplaçats i dedicar eixos 800 milions a un pla de xoc en atenció primària, reduint llistes d’espera, contractant més personal i ampliant horaris. Per cada euro que invertim en atenció primària n’estalviem 10 en atenció hospitalària.

Serveis públics: Quan parlem de serveis públics ho fem amb l’aval de tot el que hem treballat estos anys des del Govern del Botànic, per exemple en educació o serveis socials. Però som conscients que no hi ha prou. Per això, davant la proposta del PP de retallar 1.750 milions d’euros del pressupost, la nostra és seguir enfortint els serveis públics. Per exemple en un àmbit important com la vivenda, que ha de ser entesa com un servei públic.

Territori i medi ambient: La crisi climàtica és global però les seues conseqüències es pateixen molt a prop. El conjunt del país, però especialment les comarques d’Alacant, son dels territoris d’Europa més vulnerables davant el canvi climàtic. Tota decisió compta, ja siga en el model de mobilitat, infraestructures o model econòmic. A més, des de Compromís sempre defensarem que la prioritat ha de ser cuidar el nostre territori front un urbanisme depredador que ha degradat molts dels nostres paratges naturals.

En definitiva, Alacant es mereix política feta amb l’aval del treball al Congrés o al Govern de la Generalitat. Política de proximitat com la que representa Compromís i l’equip d’Aitana Mas, Gerard Fullana i tots els nostres candidats i candidates d’estes comarques. El meu compromís és treballar com sempre ho he fet: tenint al meu cap els interessos de la gent d’ací.

Perquè d’això van les eleccions del 28M: de tot el que ens importa a la gent que vivim ací en el nostre dia a dia, i no del que passa a 300 km en Madrid. Compromís és la millor garantia d’una política que pose a la gent en el centre de les institucions per buscar solucions als seus problemes.