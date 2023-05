Con razón algunos dicen que debería haber elecciones más a menudo. Hay que ver cómo cambian muchos responsables políticos. No parecen los mismos. La imaginación vuela en estas fechas. Se promete tanto que hasta se buscan cosas inéditas que prometer. Se agota el repertorio, y mira que es largo. No pasa nada si luego no se puede cumplir, ya se buscará una excusa, nada de asumir responsabilidades. La culpa siempre será de los otros. Faltaría plus.

Hace unos días, el candidato del PP al Consell, Carlos Mazón, en visita a Santa Pola, cumplió el ritual de varias promesas pendientes en el municipio y aún tuvo tiempo para darse un baile con una simpatizante en un acto electoral. Política de cercanía, como debe ser en estas fechas. Y, entre las promesas, lanzó una novedosa: crear una Dirección General de Pesca propia si es president de la Generalitat. No hace falta recordar la importancia del sector pesquero allí y tal vez contribuya a introducir mejoras. Lo llamativo es que, habiendo estado el PP 20 años en el Consell, nunca se hubiera creado una así (un largo letargo), y máxime cuando el propio Mazón formaba parte del organigrama de la Generalitat al haber sido director general del IVAJ a propuesta de Eduardo Zaplana. Nadie negará que también entonces hubiera sido interesante. Pelillos a la mar, nunca mejor dicho. También el Ayuntamiento de Elx ha despertado del letargo en el que se encontraba en el tema de la financiación del Palmeral. A pesar de que la nueva ley dice que la Generalitat financiará el 50% del gasto que el mantenimiento de éste ocasione, la consellera Raquel Tamarit, de Compromís, negó que tal circunstancia fuera a producirse ya que, dijo, ya aportaban mucho (200.000 euros, sobre un gasto calculado de más de 2.000.000). Esta declaración la hizo delante de responsables municipales de PSOE y Compromís que, tal vez, impactados por la sorpresa, sufrieron un enmudecimiento repentino y no corrigieron a dicha responsable como era debido. Tras las críticas publicadas a dicha postura y, probablemente, recapacitando el equipo de gobierno, el pasado 21 de abril la Junta de Gobierno aprobó realizar un estudio para valorar el costo de las necesidades del Palmeral y exigir a la Generalitat que sufrague el 50% que marca la ley. Saludemos dicha decisión, aunque haya costado tomarla y, lo que es más raro, conocer que, a estas alturas, nuestro Ayuntamiento aún no sepa que le cuesta el Palmeral, máxime cuando la nueva ley se aprobó en 2021. Menos mal que la llegada de las elecciones debe haber influido en este súbito despertar. Alguna ventaja colateral debía tener el momento. Al que, en cambio, las elecciones han sumido en un letargo dialéctico difícil de explicar ha sido al president Ximo Puig. Ha rehusado participar en el debate entre cabezas de lista al Consell que el grupo editorial de INFORMACIÓN había planteado y que el resto de candidatos había aceptado. Es rara la postura y crea un precedente peligroso. La ciudadanía tenía derecho a ver contrastadas diferentes opciones. Y él es la máxima autoridad en el País Valencià. Y su gestión, evidentemente mejorable, supera, y de lejos, a sus antecesores del PP en el Consell y ha servido, eso sí, en colaboración con sus socios de gobierno (Compromís y Podemos, a los que ningunea en exceso) para mejorar la imagen pública de esta Comunidad y poder superar la vergonzante realidad en la que nos colocó la terrible y muy interesada gestión de los Zaplana, Camps, etc, que le precedieron. Es rara esa decisión de dar ese plantón. Y eso que es el único cabeza de lista de 2019 que repite, que ya tiene mérito. Y va a por su tercer mandato que, aunque bastante reñido, lo tiene a su alcance siempre que sus socios actuales mantengan resultados, lo que es imprescindible si se quiere asegurar y mejorar las políticas del Botànic, que tanta falta hacen. Debería dejar su letargo y bajar a la arena electoral.