No todos los políticos son demonios con rabo y cuernos. Muchos sí, tampoco nos vamos a engañar, pero otros muchos muchísimos están verdaderamente al servicio de sus representados y tienen vocación de mejorar el campo de juego que dirigen. De todas las razas y especímenes que existen en el zoo politiquero, los que menos me han defraudado han sido alcaldes y, en este caso, a diferencia de otros, daba igual al partido al que pertenecieran porque era su pueblo al que situaban en la cúspide de sus prioridades.

Ser alcalde es heroico ya de por sí y si lo eres de un pueblo pequeñito debe rozar la inconsciencia. El alcalde -o la alcaldesa, déjenme usar el genérico que no hay en ello sexismo- es la persona que cualquiera de sus vecinos se cree que tiene la obligación de atender sus problemas en cualquier lugar, circunstancia y horario. He paseado con alguna -y alguno, qué dolor el lenguaje políticamente correcto- y cada dos pasos alguien le paraba para preguntar si iban a arreglar el bache de su calle, o para quejarse del mercadillo, la parada del autobús, su vecino de piso, el coste de la vida o estas piernas que no me dejan vivir. Son urbanistas, economistas, policías, psicólogos y hasta hombro en el que llorar.

La política municipal suele tener más de gestión que de parlamentarismo, y ello tiene que ver con la cercanía al administrado. Hay alcaldes que se consideran un vecino más, aunque para llegar a lo que se estila en el norte de Europa nos quedan aún por pulir muchas rebabas.

Veo bien que el alcalde cobre un sueldo decente por su dedicación, pero no entiendo que la mayoría de los concejales hayan hecho de su cargo un oficio profesional y sustituyan a los auténticos profesionales con título y oposición aprobada. Tampoco me gusta nada la pompa y ceremonia que se gastan algunos alcaldes, entre coches oficiales, escoltas y miríadas de asesores. Ni algunos sueldos que se han autoconcedido porque ellos lo valen. Por no hablar de los dineros que más de uno se ha llevado a cuenta de la corrupción urbanística o de las contratas.

Pero sobre todo me fastidian los alcaldes que no tienen un proyecto en la cabeza. Alicante capital lleva sin plan desde los tiempos de Pepe Lassaletta y mira que ha llovido (menos de lo necesario) desde que dejara el bastón de mando. En Alicante se va a salto de mata y así la ciudad es un desastre sin alma, corazón ni vida. No tiene pinta de tener solución, me temo, pero la amenaza de otros cuatro años de barcalismo es para romper la cédula de empadronamiento.

Hace unos días estuve en Benidorm y las diferencias son para hacérselo mirar. Una enorme ciudad con el mar accesible y siempre de fondo, amable con el que la recorre a pie y no especialmente agresiva con el conductor. La remodelación que ha acometido el alcalde, Toni Pérez, en la avenida del Mediterraneo es una obra maestra de conciliación e incluso de estética y diseño. Les animo a visitarla porque quedarán alucinados. Como yo.

Desde los tiempos de Pedro Zaragoza no hay alcalde que no haya tenido un proyecto para mejorar Benidorm y da igual que fuera del PP como Pérez o del PSOE como Catalán, pasando por Pérez Devesa que picoteó en casi todos los partidos. ¿Los alcaldes de la capital…? No me hagan escribir groserías.

No es tan importante el partido al que pertenezcan si el proyecto es bueno. Del PSOE y en un pueblo pequeño está al frente de Xixona Isabel López, una maestra de la conciliación, también suave en las formas pero enérgica y con ideas muy claras.

Son dos ejemplos de ciudades distintas y partidos diferentes, pero hay muchos más. Ahora que llega el momento de los exámenes de reválida para los ayuntamientos, conviene quizá abandonar la ideología y pensar en lo que más interesa a tu entorno y si la ciudad que deseas está en línea o no con lo que te ofrecen.

En todo caso, para gustos colores. Esta semana en Madrid unos turistas extranjeros pidieron a mi lado, en una taberna típica de la Cava Baja, café con leche y callos. Y se lo comieron tan a gusto aunque no tenían ni idea de lo que engullían, más allá de un guiso típico madrileño como lo definió la camarera. Así que puede usted comer o votar lo que quiera si le aprovecha.

Eso o mudarse de ciudad. Le voy a preguntar a Toni Pérez o a Isabel López si me puedo empadronar en su pueblo, que el mío tiene alcalde tránsfuga y eso no mola.