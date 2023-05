La Cenicienta es un clásico que Charles Perrault escribió en el siglo XVII. Todos conocemos este cuento de hadas que tiene como protagonista a una preciosa muchacha llamada Cenicienta, de ojos claros, tierna y bondadosa, que a todo aquel que se le acerca trata con amabilidad y siempre, siempre con una sonrisa que embruja y enamora. Pero que estaba atada a una fea, déspota y malvada madrasta. Cenicienta, una criada con vistas a despuntar pero que entre todos apagaban y mantenían escondida. Como toda historia infantil, la magia es protagonista un día cualquiera, un baile organizado por el rey sería la percha para que el príncipe del reino encontrase una futura esposa. Mientras la joven lloraba por el abandono que sufría, algo inesperado pasó: un hada madrina se le apareció y en un abrir y cerrar de ojos la convirtió en la más bella mujer de todo el reino.

¿Te suena esta historia? ¿Te sientes identificado? Sí, ¿verdad? Sé que como alicantino o alicantina te has sentido olvidado y ninguneado durante años, y ahora, en vísperas de unas elecciones, te suplican, te miman y te dan toda la atención. Pero ahora ya es tarde, ya es tarde porque tú no olvidas el dolor y el menosprecio que durante años el Gobierno central y el Gobierno de tu Comunidad te han hecho sentir.

Una provincia próspera y llena de talento y valor como es Alicante no merece que su Producto Interior Bruto esté por debajo de la media nacional, teniendo una de las rentas per cápita más bajas de España. Los señores del Partido Popular y del Partido Socialista se han burlado constantemente de la quinta provincia más poblada de nuestro país. Ni tren de la costa entre Alicante y Benidorm, ni tercer carril de la A-70 entre Alicante y Elche, ni la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja, parada desde 2016, ni el AVE Alicante-Valencia, ni la mejora de la línea Xàtiva-Alcoi, ni el eje Alicante-Elche-Murcia, que consiste en retirar las vías de la fachada marítima, conectar ambas ciudades con el aeropuerto y mejorar el Cercanías hasta la Región vecina, y no olvidamos la «invisible» conexión con el Corredor Mediterráneo para acometer las inversiones de los puertos secos ¡Queremos Corredor ya!

Por no hablar del puerto y las inversiones económicas que podrían llegar si la mejora del muelle 19 fuese una realidad, lo que permitiría que las exportaciones marítimas puedan salir desde Alicante y no desde Valencia, pero, claro, el centralismo le gusta mucho a este bipartidismo.

El tripartito del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) tuvo que reaccionar ante la escasa inversión en los PGE y consiguió que se aprobarán 51 millones de euros más para la provincia. Aún así, esto nos parece insuficiente. La única realidad es que después de ocho años de tripartito de izquierdas y cuatro años de socialistas en Madrid, con el apoyo del señor Baldoví, que tanto dijo que apoyaba a Sánchez porque nos iba a traer una financiación justa, la reforma de la infrafinanciación sigue sin ser una realidad, y, si no tenemos bastante, hace unos meses llega el recorte del trasvase Tajo-Segura, castigando a nuestros agricultores y regantes de forma abrupta. El campo alicantino con este Gobierno del PSPV sufre una situación de absoluta tristeza porque, ante una época de incertidumbre y de sequía, el Gobierno valenciano no consigue nada de lo que promete. Es necesario, más que nunca, un Pacto Nacional del Agua, que garantice recursos hídricos a todos los territorios ¡Basta ya de ninguneo!

No quiero dejar en el olvido la nefasta gestión en sanidad. Hemos denunciado constantemente la eliminación de los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) provinciales. Ello ha provocado que se envíen unidades SAMU, sin tener en cuenta cuál es la más cercana al paciente que la necesita. Un alicantino falleció por enviar una unidad más lejana. De nuevo, se pone en evidencia el caos en la gestión y la descoordinación en la que ha sumido Puig a la sanidad en la Comunitat y en especial el ninguneo que de nuevo sufre la provincia de Alicante en un tema que afecta de lleno a los ciudadanos. Parece un cuento de miedo, pero no lo es, es la política de aquellos que decían que venían a rescatar personas.

Porque, así como la Cenicienta tiene un final feliz, la vida real es otra y Alicante no es un cuento. Si siguen las políticas de siempre, los resultados serán los mismos. El 28M es el momento de que una fuerza de centro, de acuerdo, consenso y diálogo, como es Ciudadanos decida las políticas que marquen el futuro de la ciudad y provincia de Alicante. Porque el brillo y la fuerza de Alicante tiene que traspasar fronteras.