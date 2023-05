Comuniones

Ya saben aquello de Eugenio D’ors: «En Madrid, a las ocho de la tarde o das una conferencia o te la dan». En no pocas ciudades, en abril y mayo, o invitas a una comunión o te invitan. Pequeñas bodas. La casa por la ventana, no, que estamos tiesos y más bien cabe todo por una ventanita. Sábados a la mañana con gente muy endomingada, corbatas vistosas, pamelas, trajes de gasa, colores vivos, improvisados cuadros de Sorolla aunque no falta quien pareciera escapado de uno de Solana, ya saben, la España negra. Los niños protagonizan un ceremonión con riesgo de sopor y cura voluntarioso mientras los padres rezan. Pero rezan para que no los sienten con el cuñado de Móstoles. Rezan preguntándose en silencio cómo será el convite, el ágape, el condumio posterior.

