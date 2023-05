El 5 de mayo, es el Día en el que se rinde homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos de concentración, en recuerdo de todas las víctimas del nazismo de España.

El recuerdo y la memoria reconoce a cada uno de esos hombres y mujeres españoles que un día, acabada la Guerra en España en 1939, fueron deportados a esos campos, una vez perdieron la nacionalidad por decisión del Gobierno de la Dictadura del General Franco. Viene a coincidir la fecha conmemorativa con la liberación, en 1945, del campo de Mauthausen. Significa que este hecho se acepta como parte de nuestra historia.

Lo que acabo de decir parece muy fácil y puede llegar a ser hasta irrelevante, peo no es así.

El reconocimiento y la aceptación conlleva, inevitablemente, la aceptación de nuestra Memoria Democrática y nos refuerza la consolidación de un modelo de sociedad libre, democrática y de progreso. Mirarnos y reconocernos significa siempre aceptarnos. Saber de nosotras y nosotros nos hace libres, nos hace mejores. A ellos, a las y los que padecieron esos horrores consecuencia de una ideología basada en el exterminio del “diferente”, les debemos el respeto a su Memoria. Existieron y no podemos borrarlos.

Desde la Generalitat Valenciana, con el President Ximo Puig, la Memoria Democrática ha significado siempre reforzar la democracia de nuestra Comunitat. Ese es el camino para construir nuestra sociedad. Otro elemento imprescindible de la Vía Valenciana.

A veces me resulta sorprendente, por no decir insultante, que pueda quedar alguien que no quiera que este día mantenga su significado. ¿Qué puede pasar? Decir la verdad puede dar miedo a los que construyen los cimientos de la vida basada en mentiras y medias verdades. En ese camino no vamos a participar y no debemos permitirlo.

La historia de la humanidad, lamentablemente, está llena de momentos vergonzantes para las sociedades, por decirlo de alguna manera. Ignorar el horror es un grave error. La verdad es el fundamento real de la Memoria Democrática.

Reconozco que mi pasión y formación en Historia me acerca mucho al conocimiento de la realidad de las sociedades. pero es la acción y mi opción política socialista, demócrata, feminista y progresista la que me sitúa en estos espacios. Desde mi responsabilidad, cada día defiendo y lucho por lo que creo, y esta es la mejor opción, para que nuestra sociedad no retroceda ni un paso atrás en derechos, libertades y progreso. Somos muchas y muchos para lograr este objetivo.

Acepto que esta Memoria siempre viene acompañada de dolor, pero me niego a definirlo como nostalgia o resentimiento. Al contrario, dar a conocer y recordar estos hechos, ayuda a que nuestros jóvenes entiendan lo que significa una democracia y aborrezcan lo que acompaña al autoritarismo, también a ese que llega disfrazado de elegancia en las palabras y no enseña los hechos.

Quedan para siempre en nuestro corazón su recuerdo. Quedan para siempre en nuestro corazón sus vidas perdidas. Quedan para siempre en nuestro corazón sus nombres para rendirles Memoria.

Leí hace poco a Patch Adams, médico estadounidense y activista social y decía que “la muerte no es un enemigo. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad hagámoslo contra la peor de todas: la indiferencia”.

Dice Ximo Puig, el President de la Generalitat, que vivir es tomar partido. De eso va también la Memoria Democrática y la sociedad valenciana no es indiferente a la historia reciente que la ha convertido en una Comunitat referente en muchos aspectos. También lo somos en Calidad Democrática.

Seguimos. Que nadie nos permita abandonar el progreso que hemos logrado. Recordar y homenajear a las y los que ya no están no significa volver atrás. Volver a tiempos oscuros en esta tierra va de otra cosa que ahora no puede repetirse. Por eso la memoria nos sitúa en el presente. Tomemos parte. Abandonemos la neutralidad y que no nos pueda el silencio.

Otro 5 de mayo para recordar y lo hago desde mi corazón, uno más del de todas y todos los valencianos. Un día se fueron.