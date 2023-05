Suelo decir a mis hijos que uno de los principales problemas a los que se van a tener que enfrentar en la vida es a los efectos de la envidia. Cuando menos se lo esperen tendrán que hacer frente a actitudes miserables provenientes de los envidiosos, personas con poca inteligencia, que harán todo lo posible para que los planes que hagan en su desarrollo vital salgan mal sólo por el hecho de fastidiar, de querer evitar que les vaya bien en cualquier aspecto de sus vidas.

El lamentable espectáculo que una vez más nos ofreció, hace unos días, la Comunidad de Madrid dirigida por Isabel Díaz Ayuso, impidiendo mediante el uso de la fuerza física la presencia del ministro Félix Bolaños en el acto principal del día de la Comunidad de Madrid, supone una vuelta de tuerca más en el trumpismo al que Díaz Ayuso está llevando a la comunidad autónoma que dirige. Días antes del día de la vergüenza, trabajadores del Ministerio de la Presidencia estuvieron intercambiando emails con Protocolo de la Comunidad de Madrid en los que confirmaban la presencia de Félix Bolaños en representación del Gobierno de la nación como ya había ocurrido el año pasado. La comunidad de Madrid había tenido que invitar (no les quedó más remedio) a la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la cual no pudo asistir al acto por problemas de agenda informando a los asesores de Díaz Ayuso que en su lugar iría Félix Bolaños. La cacicada de Ayuso fue poner en lugar preeminente al jefe de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo, sin ninguna representación institucional.

El Partido Popular de Madrid, dirigido con mano de hierro por Díaz Ayuso, lleva tiempo inmerso en una dinámica muy peligrosa. Con su continua política de enfrentamiento con el Gobierno central erosiona la confianza de los ciudadanos en la política. Pudimos escuchar de nuevo el término okupa, tan utilizado por la derecha española para atacar a Pedro Sánchez al que acusan de haber conseguido el poder de modo fraudulento, pero en esta ocasión para llamar de esta manera a un ministro del reino de España que por mucho que moleste ha sido elegido por el voto de los españoles. El alcalde de Madrid se refirió a Bolaños como okupa ayudando con ello a apuntalar ese estado de opinión que la derecha madrileña, instalada en el trumpismo, repito, desde hace años, pretende consolidar. Los riesgos de esta política los pudimos ver hace unos meses en Brasil con el asalto a edificios públicos por parte de partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro e incluso antes con las hordas dirigidas por Donald Trump ordenando a sus partidarios asaltar también el Capitolio de EEUU.

Los españoles corremos el riesgo de creer que el Estado democrático en el que vivimos con su consecuencia de elecciones libres es algo natural a la esencia del ser humano. Sin embargo si echamos la visita atrás y observamos la historia de España de los últimos 200 años constatamos que la democracia actual en la que vivimos es una excepción tanto por su calidad como, sobre todo, por su duración. Generaciones enteras lucharon y dieron su vida para que en España hubiese algún día el país de libertades en el que hemos tenido la suerte de vivir. Actitudes como la que tienen varios dirigentes del PP acusando a Pedro Sánchez de presidente ilegítimo nos retrotraen a la España de principio de los años 30, cuando la derecha acusaba a los Gobiernos de centro izquierda de lo mismo y utilizando casi las mismas palabras. Se ve que los actuales dirigentes del Partido Popular han leído con atención los incendiarios discursos que lanzaba durante la Segunda República José María Gil Robles.

Isabel Díaz Ayuso y su mentor Miguel Ángel Rodríguez son conscientes de que la única manera de que Ayuso tenga proyección fuera de la comunidad de Madrid es con el montaje de este tipo de shows. No debe ser fácil para ambos idear nuevas sorpresas y enfrentamientos ya que fuera de Madrid no tiene el control de la televisión pública ni la sumisión de una decena de radios y periódicos conservadores que viven de las subvenciones públicas autonómicas. Tampoco debe ser fácil digerir que a pesar de todas las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar Pedro Sánchez y su Gobierno, su liderazgo ha ido de menos a más en problemas que se han solucionado con éxito como la pandemia, el volcán de la Palma, la guerra de Ucrania y sus problemas económicos, la creación de puestos de trabajo y la subida excepcional de los afiliados a la Seguridad Social o la contención de recibo de la electricidad. Por no hablar del éxito histórico en la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid.

Lo que le pierde a Díaz Ayuso es que ni de lejos ha podido tener desde su posición de presidenta de Madrid el protagonismo y los aciertos de Pedro Sánchez. Algo que Ayuso no soporta.