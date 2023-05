Cualquier normativa que se apruebe y que tenga por objetivo la afectación a la vivienda debe proteger, tanto los intereses de los propietarios como los de los inquilinos, buscando un justo equilibrio entre ambos, a fin de que no se produzca una descompensación entre ambos que provoque en el caso de que se perjudique al propietario que éste no ponga en el mercado del alquiler la vivienda o viviendas que tenga, o que, si es al arrendatario, haga imposible el uso de viviendas por régimen de alquiler. Pero lo que ocurre es que si esta descompensación se produce con una norma que no ajuste bien los derechos y obligaciones de ambos resulta negativo para el conjunto de la sociedad y para el funcionamiento del mercado inmobiliario.

En este sentido, el propietario de vivienda que pone las suyas en régimen de alquiler debe comprobar que el Estado articula un sistema ágil de recuperación de la vivienda para el caso de que se produzcan incumplimientos del arrendatario, como pueden ser el impago de rentas, o el no abandono voluntario del inmueble cuando exista cualquier causa de resolución del contrato. Y ello, porque si no es así los propietarios de viviendas dejarían de poner en el mercado de alquiler las mismas, y pasarían al de venta de inmuebles para “quitarse de encima” la vivienda que adquirió para conseguir una rentabilidad económica al régimen del alquiler. Pero si comprueba que si cuando hay incumplimientos por el arrendatario se retrasa de forma notable la devolución de la posesión, y se le pone en “espera” por la situación personal de los ocupantes de su inmueble, la consecuencia sería el descenso del número de viviendas en situación de poder ser alquiladas, y, con ello, la elevación del precio del alquiler.

Por otro lado, la economía depende en gran medida de la construcción de viviendas y de que en este mercado muchos inversores las adquieran para sacarles un rendimiento económico, porque, al fin y al cabo, es para eso por lo que las personas invierten en bienes. Pero si se comprueba que ello no es así puede dar lugar a un retraimiento en la inversión en inmuebles y una afectación a la economía.

Además, la situación de devolución de la posesión no puede hacerse depender de la situación personal de quien ocupa una vivienda, e incumple sus obligaciones respecto a su posición como arrendatario, ya que ello es un factor ajeno y extraño al contrato que firmaron las partes, por lo que las situaciones personales y/o el derecho a la vivienda que tiene todo ciudadano es obligación de ser resuelto y atendido por la Administración Pública, pero no por los ciudadanos que disponen de viviendas, porque en otro caso se estaría traspasando a los propietarios de viviendas una responsabilidad que es pública y no privada.

De la misma manera, y en este equilibrio de intereses deben protegerse los derechos e intereses de los inquilinos de viviendas para que todas aquellas obligaciones que existen en la Ley arrendaticia de que se conserve en condiciones el inmueble, o los derechos a la prórroga obligatoria por el plazo legal, la subida de rentas en la actualización conforme a lo expresamente regulado se cumpla conforme marca la legislación. También es cierto que hay personas que no pueden acceder al régimen de compra de viviendas por los precios de las mismas, o porque no puedan concurrir a pedir un préstamo hipotecario por no cumplir los requisitos formales que se exige por la entidad bancaria para asegurarse ésta, obviamente, el cobro del dinero prestado. Y, por ello, el mercado del alquiler hay que protegerlo. Pero ello no debe hacerse con perjuicio del propietario, haciendo más complicada la recuperación de la posesión, o con esperas hasta que la Administración pueda proveer de vivienda a quien no puede pagar la renta, ya que ello da lugar a que el propietario se niegue en el futuro a ponerla de nuevo en el mercado de alquiler si ya ha sufrido un serio retraso para recuperar la que había alquilado cuando se producen incumplimientos del arrendatario.

Por ello, la mejor forma de potenciar el mercado del alquiler es fijar en las normas legales un justo equilibro entre derechos de propietarios e inquilinos, y, con ello, convencer a los primeros de que tendrán la protección del sistema en recuperar de inmediato la posesión si hay incumplimientos y que será la Administración la que, si hay vulnerabilidad del inquilino, dará respuesta inmediata a esa situación, pero nunca a costa del propietario de esa vivienda.

Con este equilibrio de derechos y obligaciones habría más viviendas en el mercado de alquiler, más inversiones en vivienda, más construcción y venta, y al haber más oferta en el mercado del alquiler, una correlativa rebaja en el precio de los alquileres ante el incremento de la oferta. Pero si ocurre lo contrario, el efecto es justamente el más negativo que nos podamos esperar.