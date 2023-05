Que alguien me explique qué hacía Jorge Javier Vázquez en uno de los programas presuntamente más serios de La 2, La matemática del espejo. En serio, se me escapa el criterio. Del mismo modo que no entendí que en una película participada por TVE como Alguien que cuide de mí (el debut en la dirección de Elvira Lindo) uno de los personajes protagonistas fuese entrevistado en el programa Sálvame por el ínclito Jorge Javier. Cada año a estas ayudas al cine se presentan decenas de títulos. Incluyendo semejante secuencia en el guion, ¿dónde están los filtros?

Pero hay mucho más. En el regreso del programa RTVE responde, cuya última emisión había tenido lugar el 30 de octubre de 2022 (enhorabuena, María Escario, por tu recuperación tras «pasar por talleres»), la Defensora de la Audiencia mantuvo una interesante conversación con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el que éste la felicitó, sobre todo, por ser capaz de mantener un canal de servicio público del talante de La 2, a pesar del contexto en el que nos encontramos. Pues bien, esta misma semana, el programa A este paso (no) estrenamos, un intento de divulgar el teatro clásico en formato reality (aunque fuese en un grado muy light), con colaboradores tan dicharacheros como Eduardo Navarrete, El Chojín, Arkano o Lucía Etxebarría, ha visto cómo era apeado de su horario estelar de las diez de la noche porque la audiencia no pasaba del 1% raspado. Es decir, que ni siquiera en la cadena de la cultura un intento de promocionar el teatro clásico mediante el juego, involucrando a famosos muy reconocidos, ha aguantado más de dos semanas en el prime time. Para que luego diga Ángel Gabilondo en RTVE responde que en La 2 no hay presión.