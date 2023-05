"Feliz día de la Madre. Te quiero mucho. Que te lo pases muy bien. Eres una buena madre. Te quiero de corazón". Mi pitufo de 9 años salió el viernes del colegio con este regalo, un sencillo texto escrito en una hoja con forma de flor, adornado con corazones. Su padre le preguntó «¿y yo?», y él le dio un abrazo y le contestó «a ti lo mismo, pero lo he hecho por el día de la madre».

Este día me pone triste, la verdad, porque pienso en todos aquellos hijos e hijas que han perdido a su madre, o todas esas madres que han perdido a su hijo o hija, y tienen que estar escuchando toda la semana la misma temática, sintiendo un dolor que se acentúa por momentos mientras solo desean que acabe el día.

Y en estas fechas, con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, llegan las frases ocurrentes de políticos para arañar un puñado de votos. «Con el gobierno del cambio ser madre ya no será un problema, ser madre dejará de ser un lujo», ha espetado el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón.

¡Ostras! ya puedo respirar tranquila, todo solucionado, el sentimiento de culpa que me acompaña -a mí y a tantas mujeres- desde que nació mi niña hace 11 años, cuando no podía darles la teta porque estaba en el trabajo, cuando no podía llevarles a cumpleaños de sus amigos y amigas del cole porque trabajaba, cuando no puedo jugar con ellos porque tengo que darle a la tecla del ordenador, cuando... todo eso va a desaparecer gracias a las recetas mágicas de los políticos.

Ser madre no es un problema para mí, es lo mejor que me ha pasado. ¿Soy una buena madre, como dice mi niño? No lo sé, pero no le haré ilusionarse con promesas que se lleva el viento.