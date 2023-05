Voy por la orilla. La mañana es radiante. El fondo del cuadro lo compone con nitidez la silueta de Benidorm. Es un gusto, un lujo abrirse al día con una sensación así. Camino absorto, ido, dejándome llevar cuando Ayuso me advierte que esta es la playa de los madrileños y que no sabe qué hago en primera línea. No le digo nada porque es peor y me tiendo antes de que la jefa de protocolo me haga una llave. Opto por volver sobre mis pasos. La digresión ha roto el encanto.

De regreso tropiezo con Florence, francesa ella con una vitalidad a prueba de bomba. Los vecinos del norte están que arden. No se trata solo del retraso de la edad de jubilación de los 60 a los 64 para 2030 y el aumento de la cotización a 43 años para 2027, quizá la madre del cordero, sino que es la arrogancia de Macron lo que los tiene fuera de sí. Y no solo él acapara el protagonismo, que ya es raro. Hay más tomate. Mientras los sindicatos movilizan como pocas veces se ha visto en estos tiempos, el ministro de Economía ha sacado a la calle nuevo libro con componente erótico incluido. En el párrafo central de la escena compuesta por Bruno Le Maire se desliza: «Después de mi período, durante dos o tres días, estoy más emocionada que nunca, estoy empapada... Se levantó la camiseta para mostrar sus pechos... ¿Ves lo que han engordado, Oskar, ves? Me dio la espalda, se acostó y me mostró la punta marrón del ano. ¿Vienes, Oskar?». Pues sí, cómo no va a ir. Ni que decir tiene que las redes echan humo dejándose entrever que, al Ejecutivo, la situación le pone. Y puede que algo haya porque la secretaria de Estado de Economía Social y Solidaria, Marlène Schiappa, ha posado para Playboy en una entrevista de 12 paginitas que ha levantado otro buen revuelo mientras que el editor la ha defendido con el argumento de que ya no es una revista para viejos machistas, sin reparar en que puede que ese no sea hoy el debate en el país. De cualquier modo todo esto abre un amplio campo de experimentación para Bolaños.