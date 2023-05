El mundo al revés, ver para no creer.

Harían muy bien en no hacer públicas las promesas y compromisos electorales. Es lo que procede, incomprensiblemente, con estos dirigentes que no cumplen sus programas anteriores, como la restauración del parque y la zona verde de la avenida del País Valenciano, devolviendo el Mercado Central a su histórico emplazamiento una vez comprobada la aberración urbanística del PP, con afecciones de todo tipo.

Ellos mismos se manifestaron junto a colectivos sociales y medioambientales, que les ayudamos a subir al gobierno municipal, ahora se creen dioses y nos desprecian a todos, rechazando nuestros recursos por completo. Entre ellos, los de numerosos colectivos culturales, sociales y ambientales sin dialogo ni búsqueda de los consensos que pedían antes al PP.

Cesados o dimitidos

Esperemos que la fiesta les dure poco y la mayoría de ellos sean cesados o dimitidos, dando paso a su renovación y catarsis en ambos partidos con otros compañeros y simpatizantes, a los que siquiera les permiten debatir sus opiniones contrarias a este autentico fiasco al eliminar la participación y el debate interno y con la sociedad civil.

Facilitando así la campaña del PP, como hizo el propio PP copiándole al revés, la historia, recalificando el espacio verde en puertas de elecciones con casi todas las fuerzas políticas en contra.

Importándoles un real, eliminar ese espacio verde en una zona necesitada de ello, en pleno dominio público y protección de policía del rio Vinalopó en su paso urbano que, como todo el mundo puede ver y no hace falta ser ningún amante del medio ambiente, se puede comprobar cómo toda la franja desde el puente de Ferrocarril hasta el de Canalejas es natural, libre de construcciones, al igual que en la costa se pretende la primera línea visualizando desde ella el rico y esplendoroso patrimonio histórico de la ciudad: Calendura, la basílica, el Palmeral, El Molí Real, las murallas, la Casa Consistorial, las sierras del Tabayá, etc, que se contemplaban desde esos preciosos lugares de esparcimiento público que hemos conocido y disfrutado antes de la destroza medioambiental que el PP realizó y ahora hacen suya el PSOE y Compromís,

Cargas y descargas

Con ello, continuaría afectado por el tremendo impacto ambiental que representa la instalación del mercado provisional, el trafico, los olores, las molestias a vecinos, las cargas y descargas en plena vía urbana de autobuses y demás transito, con la contaminación que ello representa, aquí el CO2 que se emana no dicen ni pío, tanto que les sale por la boca a Compromís la protección ambiental y el calentamiento global.

Y encima, malgastando recursos públicos, empleando a los funcionarios en caprichosas recalificaciones que en realidad solo ellos saben los intereses creados en torno a estas actuaciones tan rocambolescas, para decir: "digo donde decían Diego",

Preguntas sin respuesta: ¿Inventarán otro mercado provisional para construir el de dos plantas?, ¿no es más lógico y sencillo no seguir complicando las cosas y consensuar ya el concurso de ideas con un verdadero plan estratégico, poniendo todo en orden, tal cual, revitalizando así todo el entorno más importante y referente de nuestra ciudad?

Que ya podrían haberlo realizado con los fondos eDUSI o con los nuevos fondos europeos Resiliencia, precisamente destinados a estos fines de recuperar patrimonio, mercado y comercios de los centros históricos.

¿O quieren otro fiasco como pretendían recalificando y privatizando el centre cultural Les Clarisses?.

Infraviviendas

Por no hablar más aquí del abandono a los vecinos vulnerables del barrio San Antón en las Infraviviendas de los bloques vacíos, sometidos a todo tipo de presiones para que cedan y pierdan la propiedad de sus casas para irse a un alquiler limitado en el tiempo en futuras manos de posibles fondos buitres. Lo que no harían para ellos pretenden que lo hagan quienes no tienen medios para defenderse. Esta también es la tremenda política local que se oculta.

Vaya tela de políticos que se han instalado en el PSOE y Compromís locales, que les da igual 20 que 30 sobre lo que han dicho y prometido cuando les interesaba, perjudicando así la imagen, credibilidad e historia de dos fuerzas políticas que no se merecen a estos dirigentes locales que no respetan sus promesas electorales ni el compromiso con sus simpatizantes ni votantes y eso que saben muy bien que tanto la endogamia clientelar de los de Soler como los de Mollà no son nada bien estimados en sus respectivas cúpulas valencianas.

Esperemos que esto lo arreglen cuanto antes e intervengan las altas esferas de ambos partidos evitando estos auténticos disparates políticos ante la inminente contienda electoral que parece que quieren regalar al PP, dividendo y enfadando a la gente progresista que han utilizado para estar donde están y ahora obvian por la fresca.