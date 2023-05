Hay jacarandas en flor y los más sensibles reparan en ellas. Las jacarandas nos distraen de polémicas protocolarias, de engorros cotidianos, de deudas y de afanes. El cronista no sabe cuándo florecen las jacarandas pero a simple vista ahora las hay en eclosión y eso vale para material del artículo, que no se hace solo ni sobre cualquier asunto pero sí acerca de un espectáculo gratis y natural, ahí mismo: la jacaranda dando brillo y dejándonos unos instantes absortos. Otros prefieren admirar gorriones, supervisar palmeras, visionar automóviles o contar motocicletas. Ensimismarse en el móvil, también por la calle. Pero si admiras jacarandas se te sube el ánimo y puede incluso rozarte un pensamiento lírico aunque sea tópico, torpón o a destiempo. Cerca de una estatua de Picasso que hay en mi ciudad, hay una jacaranda con vocación cubista y hay otra no lejos de un monumento al general Torrijos que se nos está poniendo levantisca y liberal. En el mundo de las jacarandas, florecen los hombres y las jacarandas que escriben en los periódicos jacarandosos les dedican columnas periodísticas. Pasa una señora en minifalda y ya los ojos se distraen de las jacarandas, aunque en el matinal paseo pudimos contemplar otras cinco. Jacarandas, no señoras.

No estamos realizando un censo de jacarandas, no exhaustivo al menos, pero sí anotando mentalmente dónde están. El color de la jacaranda oscila entre el azul y el violeta y contrasta con los colores de nubes y cielos que aún a esta hora son primaverales y no azotados por calor alguno. Ahora vendría muy a mano -pero no sé ninguno- un poema sobre estos árboles, que a veces dejan en la acera un tapiz como para que pasemos y pisemos como una estrella de cine pisaría una alfombra roja. Pero nuestra película es pasar el día tranquilo. A las jacarandas las llaman gualanday en algunos países de hispanoamérica, lo cual nos retrata como más sosos aún siendo jacarandosos. Su madera huele muy bien pero no hemos llegado a comprobarlo. Somos más de admirar a simple vista.