Ya estamos conviviendo con la crisis climática, se fue acercando con sigilo y nos explotó en la cara: entonces ni siquiera se usaban mascarillas. Aún hoy no faltan quienes niegan tanta evidencia: la presidenta de la Comunidad de Madrid explica en la Asamblea que, desde siempre, desde hace millones de años, se produce este fenómeno. Lo suelta categórica y se queda tan fresca. Como M. Rajoy y su ya famoso primo. Un factor importante en el cambio climático ha sido la vertiginosa industrialización de la economía en los países desarrollados: el progreso contenía un Caballo de Troya. Este desafío es global, ¿sálvese quien pueda?, de seguir este proceso no se salvará nadie.

Actualmente se dispone de muchísima información sobre esta crisis: suele tener un carácter apocalíptico, justificado, montañas de documentos lo avalan. Se ha pasado de la negación, de la duda, a otra etapa. El aire contaminado mata, sequías catastróficas, temperaturas insólitas. Este escenario puede provocar que se llegue a la conclusión de que no vale la pena hacer algo, total ¿para qué, si al fin y al cabo son cuatro días?. Conviene apelar en estas circunstancias al instinto de conservación que no suele equivocarse. Empecemos por lo básico: reciclar todo lo posible, ahorrar agua, luz, gas, dar nueva vida a la ropa, etcétera, etcétera, etcétera... y desde las calles, desde las asociaciones, movilizar a la opinión pública para que los gobiernos adopten políticas eficientes que permitan enfrentar esta crisis. Es posible que no sea tarde, que al menos se pueda contener. Es dramático observar a las niñas y a los niños jugando en el parque mientras uno no puede dejar de pensar: ¿cómo serán sus vidas dentro de veinte, treinta, cuarenta años?. Se teme a una tercera guerra mundial, no es imposible, pero la crisis climática ya ha sido declarada.