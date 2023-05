Alicante se ha colado en el ranking de las diez ciudades más pobladas de España. A fecha del 1 de enero de enero de 2023, rozando los 350.000 habitantes, se coloca por delante de Bilbao. Al alcalde Luis Barcala le ha faltado tiempo para celebrarlo. Considera que Alicante es un lugar que crece porque los ciudadanos y las empresas lo eligen como destino ideal. No estaría yo tan seguro. Alicante, hay que decirlo alto y claro, ha sido y sigue siendo una ciudad de aluvión. Lo relevante no es que el padrón de habitantes crezca década tras década al ritmo en que lo hace. Lo que hay que analizar con rigor es quién viene y, tan importante como eso, quiénes son los que se van. Porque la ecuación es sumamente importante. Si los que llegan son de la más diversa procedencia y buena parte de los que emigran han nacido en tierras alicantinas, y me estoy refiriendo a una generación de jóvenes que no ve ninguna perspectiva en esta zona, el tema es más que serio. En una sesión reciente celebrada en el Gil-Albert, el profesor Armando Ortuño Padilla, de Coepa, fue contundente al respecto.

Por otra parte, de nada sirve que Alicante se coloque por delante de Bilbao numéricamente cuando tanto en peso específico como en materia cultural, por ejemplo, ya quisiera emular de lejos a la ciudad del Guggengeim y La Alhóndiga. Siguiendo la broma, si de sumar habitantes se trata, emprendamos la fusión con Sant Vicent del Raspeig. Objetivo: a por el medio millón. No es tan descabellado. Son muchos los alicantinos de nacimiento que viven en esta ciudad. De este modo Alicante por fin tendría el campus en su municipio, que ya es hora.