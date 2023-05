A diferencia del cargo de alcalde, que es como de vecino ascendido, el de presidente impone mucho más, incluso si es de tu escalera. Casi ná ser presidente. Si consigues ser, no ya presidente sino President, con tratamiento de Molt Honorable, estás en la cima del Everest o en los últimos repechos.

Sinceramente me parece que en España los cargos públicos se empeñan en rodearse de una parafernalia brutal, quizá para protegerse de la manía que tienen el resto de los ciudadanos a sus privilegios. Entre escoltas, coches oficiales y asesores varios crean una barrera que les separa de la maloliente plebe, que, se supone, les despedazaría si se les encontrase por la calle sin su guardia pretoriana.

Otra barrera tiene que ver con el lenguaje, porque las palabras siempre significan algo. Es verdad que ya no están de moda los tratamientos, por mucho que los de protocolo se empeñen. Hace mil años, pecadillos de juventud, a uno de mis señoritos le apetecía tener tratamiento y, como no cuesta mucho hacer felices a las gentes, me inventé un decreto estatal más falso que los billetes de 125 euros que respaldaba que en toda la cartelería, rótulos y programas de mano se añadía a su nombre un Ilmo. Sr. D. que le quedaba de vicio. Y coló, vaya si coló.

Pero independientemente del ego que gaste cada cual, ahora mismo el cargo de presidente de la Generalitat es lo más de lo más. Un puñado de votos decidirán en unos días cuál de los dos candidatos es héroe y quién villano. Como en Los Inmortales, sólo puede quedar uno.

Quizá los ciudadanos no somos del todo conscientes de que quien controle el Govern va a marcar nuestra agenda de los próximos cuatro años. Cierto que en Alicante sigue existiendo lejanía y frialdad hacia la comunidad autónoma, con lo que algunos creen que es algo ajeno a sus intereses y les importa bastante poco quien resida en el Palau.

No me duelen prendas para reconocer el trabajo de Ximo Puig para hacer posible eso tan cursi de coser territorio y vertebrar la Comunidad. Por encima de demagogias y argumentarios, ningún President ha dado tanto papel protagonista a la provincia.

Ni siquiera Zaplana, que era de aquí, se atrevió a crear una Conselleria de Turismo con sede en Benidorm como muchos le pidieron. El status quo de Valencia no lo permitió en su día y pocas bromas con eso. Puig lo ha hecho con la de Innovación y él sabrá los disgustos y las discusiones que le habrá costado. Conociendo a mis clásicos, me lo imagino.

Son pasos que debían darse y hay que tener mucha valentía para hacerlo y, me parece, no se están explicando lo suficiente. Más parece que otros temas estrellas se están haciendo con el relato, y ahí entran asuntos como el trasvase o la tasa turística y hasta el independentismo vasco o catalán, por no hablar de Pedro Sánchez y su letanía interminable de errores provocados por él y sus socios en comandita. Unos reales y otros artificiales, que de todo hay.

Curiosamente tampoco sale entre los factores que orientan el voto de los ciudadanos la marcha de la economía, que ya sé que decirlo es pecado para el PP y ellos estarían mucho más interesados en ruina y catástrofe. Las cosas como son: la economía española y de nuestra Comunidad va como un tiro y no hay más que mirar informes externos que afirman que creceremos muy por encima de nuestros socios comunitarios.

Y es curioso pero nadie piensa que las medidas sociales en pensiones, empleo, salario mínimo, vivienda y esas cosillas sin importancia decidan el sufragio de los directamente afectados. Como si el señor al que le han subido la pensión pensara: «Qué bien que cobro más pero como lo habéis aprobado con Bildu y no con el PP, ya no os voto».

Es muy raro todo esto. A veces pienso muy sinceramente si algunos electores no se estarán pegando un tiro en el pie. Los franceses dicen que se vota con la cartera, pero me da que en España son otros los motivos y muchas veces tienen que ver con creer en cuentos de hadas o en cuentos de terror, depende de quien los cuente.

Hay mucha tela que cortar y seguiré otro día, que se me acaba el papel, pero les dejo otra reflexión paradójica. Dado que no habrá mayorías absolutas y ni siquiera significativas, es evidente que el PP tendría que pactar con la ultraderecha. ¿Ven ustedes normal que gobiernen la Comunidad quienes no creen en la autonomía? Lo dejo ahí.