¿El trabajo es salud? Según se mire. En España el pasado año 826 personas murieron en accidentes laborales y se registraron miles de heridos, peor dato en doce años. La Organización Mundial del trabajo, que depende de las Naciones Unidas, sostiene que el derecho a la salud en el ámbito laboral no está lo suficientemente garantizado, se trata de un derecho que suele estar cuestionado por las empresas. No pocos trabajadores pasan también de protegerse convenientemente. Con la utilización de las llamadas nuevas tecnologías aparecen nuevas enfermedades, entre ellas las vinculadas con la salud mental que no siempre se incorporan a la lista de las patologías derivadas del trabajo: es un riesgo trabajar en un andamio y también frente a un ordenador. Trabajar es un derecho, una necesidad y tiene riesgos.

El primero de mayo se sigue celebrando el día de las trabajadoras y trabajadores, recordando la lucha para conseguir la jornada de ocho horas en Estados Unidos: en aquel l866 parecía imposible lograr esa conquista que hoy es aceptada universalmente (aunque no siempre se cumpla)., Ocho de aquellos trabajadores ( los mártires de Chicago) fueron ahorcados por las autoridades y otros muchos, torturados y detenidos. El sistema, como siempre, aseguraba que la jornada de ocho horas provocaría una crisis significativa que hundiría la economía en la que incluso el trabajo infantil era algo "normal", autorizado. La misma historia de siempre, la misma amenaza de siempre.

Actualmente no se discute que la jornada laboral sea de ocho horas, no se discute públicamente, pero en la práctica no se respeta. El trabajo en negro, la precariedad, jornadas interminables, insalubres, afectan a muchas personas durante años y años: no sólo mata el amianto. Afortunadamente la lucha ha conseguido muchas mejoras, aparecieron nuevos derechos, la labor de los sindicatos ha sido esencial. Y hoy se habla de trabajar cuatro días semanales. En el Reino Unido se han llevado a cabo experiencias con la participación de cientos de empresas y el resultado ha sido sorprendente: no ha disminuido la producción ni la competitividad, significa un ahorro empresarial, menos contaminación, mejora la calidad de vida de los trabajadores, su salud, la relación con la familia, con amigos. La llamada inteligencia artificial, que es artificial pero no es inteligente, ya se verá cómo influye en este proceso. Puede que el trabajo dejé de ser un castigo. Y de seguir siéndolo no olvidemos que, como sostenía Paul Lafargue (el yerno suicida de Marx), también existe "el derecho a la pereza".