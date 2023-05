Los fines de semana solía desayunar un gran vaso de leche y una tostada con mantequilla, en alguna que otra ocasión, tostada con mantequilla espolvoreada con colacao, luego me iba a jugar con los amigos. Argimiro que tenía un olfato prodigioso (aún lo conserva) me olía a leguas y cuando iba acercándome a su encuentro decía: Josito hueles a mantequilla, me reconocía por mi olor, Argi tiene la "virtud" de ser ciego y con ello el don de oler, oír, saborear y tocar. Lo percibía como un olor fresco, aterciopelado, dulce, delicado y con un suave aroma a vainilla. Es posible que en sus pensamientos interpretara ciertos colores que le transmitían emociones agradables, imagino un color amarillo pastel; es vida, alegría, energía... además ayuda a mejorar la comunicación entre las personas y a fomentar la amistad y el amor. A mí me gustaba oler a mantequilla, pero de eso ya han pasado muchos años.

¿Y si pudiéramos aplicar esa misma lógica a los políticos y sus propuestas? A poco tiempo de las elecciones municipales y autonómicas, el olor a tinta fresca y el arcoiris político afloran en el horizonte. Os invito a reflexionar sobre las conexiones que existen entre nuestros sentidos y emociones, ya que pueden influir en nuestra percepción de la realidad y en nuestras decisiones electorales. Voy a tratar de analizar a los candidatos con metáforas olfativas y transmisiones emotivas asociadas al color: Empecemos por Luis Barcala, candidato del PP en Alicante. Barcala huele a una fragancia clásica y familiar con aromas cítricos y notas de fondo agridulce con un toque a lavanda. Es como si su presencia evocara la nostalgia de épocas pasadas y tradiciones arraigadas, le recomiendo que use el aroma del cardamomo ya que esta semilla es antioxidante y actúa como agente antiedad, por otro lado que no abuse del aroma de jazmín, promueve la preferencia de la amistad. Su color asociado sería el Azul Noche, el cual transmite una sensación de confianza y compromiso. Ana Barceló, candidata del PSOE en el municipio de Alicante, huele a una fragancia de limón y arcilla con un aroma intenso que recuerda a especias, a alcanfor y a cítricos. Es como si su presencia evocara aromas de herbazales húmedos y manzanilla loca de su pueblo natal. Le recomiendo el aroma a rosas, la reina de las flores que tiene efecto afrodisiaco y esencia de naranja, que además de vigorizante ayuda a fomentar la actitud positiva. Su color asociado sería el Rojo Carmesí, que puede transmitir valentía y pasión. Carmen Robledillo, candidata de VOX en Alicante, huele a café recién hecho, a un aroma cálido y acogedor, en la esencia se une el sándalo y el pachulí, intenso olor que poco después se convierte en una esencia suave y cálida. La fragancia se vuelve mansa y apacible, así que le recomiendo el aroma de pomelo que potencia la confianza en si misma y sirve para provocar sentimientos de paz. Su color asociado sería el Vantablack, que puede representar autoridad y misterio. Rafa Mas, candidato de COMPROMÍS en Alicante, huele a una fragancia con aromas de romaní amb camamilla que combina tradición con vanguardia, minimalismo y frescura, Su esencia se asocia a lima ácida y notas verdes, controvertida y con un nuevo concepto de género es una fragancia andrógina, el aroma de los valientes con un toque misterioso y cautivador. Le recomiendo la lima ácida; su aroma restablece el estado de ánimo y también se asocia con la mejora de la memoria. Su color asociado sería el Rojo Alicante, que transmite una sensación de energía y dinamismo. Adrián Santos, candidato de CIUDADANOS en Alicante, huele a mar y a fraguado mediterraneo, aroma intenso y a la vez fresco y dinámico. Es como si su presencia evocara la identidad perpetua, la motivación para triunfar, para caerse y volverse a levantar más fuerte. Le recomiendo los aromas de la flor de azahar y pimienta negra que promueve el descanso y reduce la ansiedad, Su color asociado sería el Suspiros de Calabaza, que puede transmitir una sensación de optimismo y entusiasmo. Manuel Copé, candidato de UNIDES PODEM EU en Alicante, huele a seda y bambú que combina un aroma espiritual y relajante, en la esencia se une musgo de roble, laurel y celulosa que evoca un aroma corporal que va ligado a la personalidad y recuerda a la fragancia de una librería china. Le recomiendo la unas gotas de gardenia ya que es la flor que mejor huele y atrae la buena suerte y la tranquilidad. Su color asociado sería el Rojo Ilusión, que puede transmitir una sensación de fuerza e iniciativa. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, candidato del PSOE, huele a cuero con notas a mar y huerta valenciana, un olor fuerte y persistente que se volatiliza y se vuelve fresco y delicado con un aroma a cítricos y fragancia marina. Le recomiendo la esencia de jazmín por ser una de las esencias más provocativas y sexis, se considera el rey de los aceites. Su color asociado sería el Blanco Alabastro, que inspira una sensación de reflexión e imparcialidad. Carlos Mazón, candidato del PP a la Comunidad Valenciana, huele a hogar con esencia de bergamota, la fragancia es intensa y luminosa con un toque de nuez de pino que se acentúa con la calidez del ámbar y la vainilla, se suma un aroma de aceites exóticos y la elegante calidez del azafrán que presenta un acabado sensual, poderoso y duradero. Le recomiendo el aceite esencial de vetiver que contribuye a reducir la fatiga mental. Su color asociado sería el Verde Esperanza que puede transmitir prosperidad y generosidad. Joan Baldovi, candidato de COMPROMÍS a la Comunidad Valenciana , fragancia infranqueable construida con muros de perfumes y olor a tertulia de patio. Su aroma es suave y delicado como un camino de rosas y con notas de iris, mandarina, pomelo rojo y pera que evoca una melancolía agridulce. Le recomiendo la esencia de almizcle blanco que es afrodisiaco y mejora el bienestar mental. Su color asociado sería el Roso Institut, que puede transmitir el crecimiento y la iniciativa. Carlos Flores, candidato de VOX a la Comunidad Valenciana, huele a algarroba y musgo de los bosques de la comunidad floral española, un aroma fuerte y persistente con notas de pachuli y flor de naranjo africano que recuerda a los juegos pirotécnicos y poco a poco va particularizándose, pasando a una fase sinestésica que nos traslada a un aroma de avellanas caramelizadas que recuerda al famoso pasodoble "Suspiros de España. Le recomiendo la esencia de amapola que aleja los nervios y la ansiedad. Su color asociado sería el Pardo, que puede representar lo orgánico y la modestia. Héctor Illueca, candidato de UNIDAS PODEMOS EU a la CV, huele a una argamasa de agua, arena y cereal con notas de arroz, raiz de lirio y papaya que recuerda a la reproducción y a todo ser vivo, con un aroma relajante, suave y húmedo como los cultivos de arrozales en la albufera valenciana. Le recomiendo el aceite de olivo oloroso que en infusión baja la presión y hace un efecto laxante suave. Su color asociado sería el Lila Francés, que puede transmitir una sensación de serenidad y espiritualidad. Mamen Peris, candidata de CIUDADANOS a la CV, huele a limón, a un aroma fresco y revitalizante, aunque su fragancia es confusa la esencia es de un jabón de toda la vida, se mezcla la lima ácida con el cacao y notas de madera de gaiac transportándonos a olores intempestivos, hay que tener una nariz afilada y sensible para detectarlo. Le recomiendo la esencia de ginkgo que aumenta la irrigación cerebral. Su color asociado sería el Amarillo Fuego, que puede transmitir una sensación de energía y vitalidad. Volviendo a épocas pasadas, el juego que más me gustaba era "Churro va, mediamanga, mangotero", éramos dos equipos de ocho, por sorteo unos se ponían en fila agachados doblando muy poco las rodillas y metiendo la cabeza entre las piernas del de delante, pegado a la pared depie y mirando a los que saltaban estaba "la madre" era el que controlaba que no se hiciera trampa, los otros ocho saltábamos encima de ellos todo lo lejos que pudiéramos y sin caernos. Parecía "pestilandia" y nos acoplábamos como si de un "tetris" se tratara. Infinidad de colores se unían garantizando el éxito en los saltos, se percibía un olor a envidia joven que echaba para atrás. Pero eso no importaba, lo realmente interesante era saltando estratégicamente ensamblar los colores, los olores y GANAR. Mucha suerte a todos los candidatos.