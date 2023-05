El anuncio del rodaje de la serie sobre el caso de Asunta, mediático donde los haya dado que seguimos con pelos y señales el juicio que se llevó a cabo sobre sus progenitores, Rosario Porto y Alfonso Basterra, no ha podido comenzar con mejor cebo: la actriz Candela Peña, maquillaje y peluquería mediante, parece clavada a la madre de Asunta que conocimos por los medios. Lo que da pie a pensar que la producción de Bambú (Ramón Campos) va a ser un éxito. En ocasiones, basta una imagen para presagiar que un proyecto va a pegar fuerte. En un país donde el morbo vende como vende, y donde el true crime no parece que sea una moda pasajera, a poco que el producto y se mime, como parece ser el caso, el respaldo de los espectadores está garantizado.

Al ver a Candela Peña de la guisa de Rosario Porto es imposible no reparar en la de veces que vimos a esta mujer en los pocos planos de recurso de que disponían los servicios informativos de todas las televisiones, que la verdad es que eran muy pocos. Los repitieron hasta la saciedad, una y otra vez, en bucle, cada vez que tenían que referirse al sumario.

¿Cuántas veces veríamos a Rosario Porto en el interior de unos Juzgados, cerca de un ventanal, haciendo el ademán de mover sus brazos hacia delante? Calculo que si no he visto esa secuencia doscientas veces no la he visto ninguna.

En la nueva serie de Netflix protagonizada por Candela Peña, la actriz que relanzó su carrera en televisión encarnando a una jueza en Hierro pasará a ser la madre acusada. La magia de la interpretación. Alfonso Basterra será Tristán Ulloa. Un éxito cantado.