"Los domingos matan más hombres que las bombas". Era el año 1995 cuando tuve el placer de ver esta función en el teatro Alfil de Madrid, dirigida por Jesús Gracia y magníficamente interpretada por Beatriz Bergamín, Naya González, Ana Wagener, y María José del Valle, que además era la coreógrafa, y desde entonces es amiga.

Para aligerar el peso del título mi último domingo lo comencé en el MARQ. Un gran museo y una magnífica exposición: EL LEGADO DE LAS DINASTÍAS QIN Y HAN, CHINA. LOS GUERREROS DE XI’AN.

China, mi gran desconocida, en realidad podría copiarle la reflexión a Sócrates, "Solo sé que no sé nada". Luces, aromas, sensaciones que nos llevan a preguntas sin respuestas, aunque no sea posible cambiar el pasado, ni tan siquiera el presente, y la única realidad de todas las civilizaciones sea la muerte. De hecho, la sala 2,"Un palacio eterno", muestra lo que sucede después de ella, igual que en este mundo, y los muertos se llevan todo lo necesario para la subsistencia póstuma, incluyendo a los hombres, mujeres y niños que en la misma exhibición se mencionan. Fosas comunes y tumbas llenas de cuerpos que en los estudios antropológicos se evidencian sus muertes violentas.

La grandiosidad de los Imperios, de los Estados, y de algunos humanos casi siempre está conseguida a través del dolor ajeno. Es de agradecer que la exposición lo destaque, aunque el mundo continúe con sus mismos males y servidumbres.

Salvada la mañana proseguí la tarde aprendiendo entre "Plátanos, cacahuetes y Lo que el viento se llevó¨ en el Teatro Principal de Alicante.

Hay películas que se quedan en nuestra memoria por su historia (aunque lo que nos cuentan no sea la realidad), y por supuesto por sus actrices y actores, y por aquellas míticas frases que la hicieron única. Es por ella que mi primer programa en TVE nació con una de las más inolvidables: "Mañana será otro día". La del hambre, y lo de nunca, dedicándome a este oficio, ya es para otro artículo. Actores de la palabra que nos convierten a los espectadores en parte de ellas (Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez, José Bustos, Carmen Barrantes. Versión y dirección de José Troncoso).

La trastienda del séptimo arte que podría ser la del resto, y tiene siempre que ver con el valor y con el precio. El que paga y el que manda, el que arriesga y el que crea, además está la inmortalidad que sí parece lograrse en la ficción.

Tras los aplausos merecidos, enciendo el móvil y un nuevo titular de esos que no paran el mundo, pero a mí sí. Una nueva víctima de violencia machista, esta vez en Málaga, tenía 28 años, indican que no costaban denuncias previas... (Cómo si les diera tiempo… ¿Cómo van a denunciar estando dentro, o si sus hijos no están a salvo?).

En el grupo de mis amigas periodistas y feministas lo comentan con la indignación e impotencia de siempre, y los emoticonos con lágrimas. Más de una sabe, y de cerca, de ese mal del que la sociedad sigue ignorando todo.

Salgo del teatro y un "tenderete" electoral me ofrece su programa. Lo rechazo sin ánimo de molestar, mientras le muestro el titular que ellos niegan, a pesar de ser 4 las mujeres las asesinadas en este mes de mayo. Inmediatamente me viene a la mente aquella escena en la que Rhett Butler le dice a Scarlett O’Hara: ¨Francamente querida, me importa un bledo…¨

Mi domingo lo salvó el Marq y el Teatro Principal, pero las vidas de las mujeres y sus criaturas no las está salvando nadie, y es obvio que ni siquiera lo intentan quienes deciden mirar para otro lado. Ojalá que el próximo domingo a la hora de votar lo tengamos claro. Quienes se rasgan las vestiduras por algunos candidatos de las listas electorales de otras comunidades utilizando la escusa del terrorismo deberían no olvidar, que el terrorismo machista actualmente, en nuestro país, mata más mujeres que las bombas, y lo hace todos los días de la semana, incluidos los domingos.