Más ancianos y menos bebés. En España, como en todos los países desarrollados económicamente, el mismo fenómeno: la población mayor cada vez es más numerosa y con mayores expectativas de vida y simultáneamente, nacen menos niñas y niños, provocando una crisis demográfica que puede tener consecuencias sociales y culturales importantes. En algunos países falta mano de obra, entre ellos, España. Otro factor significativo es la dificultad de muchos jóvenes para tener descendencia. Por motivos económicos, pero también culturales. Muchas jóvenes estudian y desean vivir de una carrera profesional para la que han estado años preparándose y que se truncaría siendo madres. China, un país que aplicó a rajatabla el control de natalidad durante el periodo maoista ha decidido actualmente, debido a la preocupante caída de la natalidad, que se pueda tener más de un hijo, pero esto no motiva a las jóvenes que rechazan el modelo tradicional. En poco tiempo la India contará con más población que la misma China. Con las cigüeñas trabajando a reglamento muchos ancianos viven más años y con mayor calidad de vida.

Las políticas para que haya más niñas y niños son poco efectivas, no se trata sólo de una cuestión económica, aunque actualmente criar resulta muy caro: la competitividad es exigente y costosa y desde muy pequeños los niños y niñas tienen que prepararse para prosperar cuando sean adultos, abrirse camino no es fácil. Por el momento las expectativas no son alentadoras y a pesar que abuelas y abuelos se han visto obligados a jugar un papel muy activos con los pequeños, sin ellas y ellos el problema sería aún mayor. Llevarlos a la escuela, darles de comer todos los días, ocuparse de los pequeños y muchas veces de sus padres: entre divorcios y separaciones, la familia, por necesidad, tiene que mantenerse relacionada, con empatía o sin ella: la hipoteca manda, no se puede eludir.

La demografía parece preocupar mucho pero no se nota. Pronto llegará el momento de poner el tema sobre la mesa. ¿Cómo estimular los nacimientos?. Es algo tan personal, tan trascendental...