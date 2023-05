Viendo la serie Españoles en conflictos, conducida por la reportera Almudena Ariza, muy conocida en los últimos años por haber ejercido de corresponsal en distintos puntos del planeta, percibí algo extraño. Como si el producto que me habían prometido no fuese el que me estaba llegando. Ha habido algo en los cinco episodios emitidos hasta la fecha que me ha remitido mucho más a Españoles en el mundo que a Los marginados, aquella serie iniciática de Carmen Sarmiento. Los espectadores maduros, que a fin de cuentas son los que todavía siguen consumiendo televisión en lugar de plataformas, sabrán perfectamente a qué me estoy refiriendo. De hecho, el capítulo dedicado a Corea y al perfeccionismo de sus habitantes (ya podían nuestros jóvenes estudiantes copiar una décima parte de los hábitos de sus homónimos de aquel país) me recordó estar viendo un episodio de Españoles «dicharacheros» en el mundo. Ya me entienden.

Todo tiene su explicación. Españoles en conflicto no es un programa de los servicios informativos de TVE, sino fruto de una colaboración de la tele pública con una productora privada, de nombre La Cometa. Cuando me percaté del dato lo entendí todo. El tono y ese toque que a mí se me hacía tan extraño. Todo lo contrario de lo que ocurre con el veterano En portada, que inició sus emisiones en 1984 y tras un largo parón acaba de volver a la pantalla. Nada más comenzar cada entrega aparece un rótulo que reza «un reportaje original de TVE». Más claro, agua. Aunque no todos son iguales. Algunos adolecen de falta de relato. Cuidado. El veterano Xaquín López acertó esta semana con El misterio del boleto millonario. Hasta ahora ha sido la entrega más vista.