Empezaré con un clásico del Ultimo de la fila: "nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer". Amigo futbolero, no te creas mejor que alguien de otro equipo, porque tú tienes unos "valores", y el otro no. Eso es falso. Yo soy herculano porque nací en Alicante, Carlos González es ilicitano porque vive en Elche, y chimpún. El fútbol no te representa como individuo. Minimiza lo que significa, es un cachito insignificante en tu vida. No hay una afición mejor que la otra, todas tienen gente estupenda y energúmenos .Pero, como estamos siempre con la camiseta puesta, no resolvemos los problemas. Florentino dice que "el Real Madrid no va a tolerar más incidentes racistas con nuestros jugadores", pero omitió añadir "jamás permitiremos a nuestros aficionados agraviar a futbolistas rivales". ¿Alguien olvidó los insultos racistas del Bernabéu al nigeriano Wilfred?

Se está creando una falsa sensación de que hay un racismo galopante en el fútbol español. Los nacidos cuando gobernaba el pequeño dictador hemos vivido auténticos episodios racistas en el fútbol, que nada tienen que ver con lo que pasa actualmente. Catalogar a España como racista es hacer una generalización bastante grotesca, por culpa de un par de endemoniados que ridiculizan específicamente a un determinado futbolista. Estoy radicalmente contra la gente que va al estadio a verter todo el odio hacia su jefe, suegra, árbitro, jugador rival, u otro espectador con una camiseta diferente. Contra eso, mano dura. La Liga lleva años luchando contra el racismo, con sanciones severas a varios clubs. Este año han habido nueve denuncias, y en ocho, el protagonista ha sido Vinicius. Opino que, si fueras rubito de ojos azules, te insultarían también, por piscinero, actitud prepotente, tus bailecitos ridículos. Por reírte de un jugador del Mallorca diciéndole que ganaba menos que tú, por mandar a Segunda con la mano al Valencia, por insultar gravemente al árbitro en Pamplona. Amigo mío, te chillan porque eres un provocador impresentable, no por ser negro. Con estas manifestaciones, buscas impunidad, y además, la consigues, ya que te han quitado una tarjeta por contestar a un puñetazo con otro. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro se queda a oscuras en solidaridad con Vinícius Sorprendente que cierren una grada de Mestalla, porque dos descerebrados (a quienes han impedido asistir al campo de por vida) llamen mono al brasileño, pero no se sanciona al Espanyol porque 100 radicales entren al campo para agredir a jugadores del Barça, dónde, por cierto, hay futbolistas negros. Así que incluso podríamos ver ésto como un ataque racista. En el Real Madrid juegan también Alaba, Camavinga, Mendy, Tchouameni, Rodrigo, Militao, Rudiger. A ellos no les insultan, a ti sí, y sin embargo, ¿te atreves a decir que es racismo? Un auténtico racista les odiaría a ellos también, al ser también de color. Que digas que "el campeonato pertenece hoy a los racistas", "el racismo se ha apoderado de todo en España", es una ida de olla espectacular, buscando la solidaridad de los que realmente sufren racismo. ¿Las nuevas generaciones son de cristal? Estamos creando una generación muy blanda, que necesita constantemente llamar la atención a través del victimismo. Y ésto nos debilita a todos como sociedad, ya que cada vez más personas tienen menos capacidad para lidiar con las vicisitudes de la vida, haciéndose pasar por víctimas. Lo del excepcional futbolista brasileño es una pataleta de niño de seis años (tiene 22) que demuestra inmadurez. No hemos enseñado a la gente joven a controlar sus emociones cuando alguien les dice algo inconveniente. No nos engañemos, la vida es complicada, si eres negro, pobre y sin estudios. Y está claro que hoy en día el tema del racismo tiene prensa, levanta cejas, y pone a la gente de mal humor. Pero que un admirado millonario, que firma autógrafos, ponga el grito en el cielo de esta manera, es una hipérbole de libro. Tampoco se lucha contra el racismo con el postureo de algunos poniendo un tuit, es demagogia inefectiva. El joven que llamó "puto mono" a Vinicius en Son Moix acusa al jugador por sus "insultos y agresiones" A ver si me entero. Si llamas mono a un jugador, eso es racismo, pero si le dices subnormal(Messi)o portugués hijo de.....,(Cristiano),¿no pasa nada?. Si llamas tonto a un blanco, eso no es racismo, pero, si denominas así a un negro, ¿eso ya sí? ¿Dónde está la frontera? Por cierto, ¿le protegió el color de piel a Ceballos de ser vilipendiado el pasado sábado en el Pizjuán? Son malas personas que insultan a los marrulleros, el color de piel es anecdótico. Para acabar, lo de la agencia de comunicación, (gente que supongo fue a la universidad, pero sacó malas notas), que compara al futbolista con George Floyd, es lamentable. Lo siguiente, ¿qué es?¿Pedir el Premio Nobel de la Paz?¿Compararle con Rosa Parks?¿Malcolm X? Estamos en un país, no de racistas, sino de ignorantes con ínfulas de grandeza.