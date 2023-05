Es comprensible que si usted lleva unas cuantas horas sin saber nada de Sánchez esté de los nervios. Con el último paso conocido ha sido capaz de cambiar el guión a los ganadores, de desquiciar a los derrotados por su izquierda, de terminar de derrengar a los suyos y de maltratar a los informadores. No hay más que ver a Àngels Barceló llevarse las manos a la cabeza al oír lo del 23J y a otros colegas decirle la madre que te parió. Menos mal que «El mundo» está disfrutando de lo lindo en un reguero de portadas que enardecen más y más: «España censura a Sánchez y hunde al PSOE»; «Pedro Sánchez liquida el Gobierno tras la debacle»; «Las facturas del “sí es sí” de cinco años de Sanchismo, de la soberbia del Falcon a la traición con Bildu y ERC». Oé, oé, oé.

Para cualquier grupo es imposible olvidarse de él. Coincidente en hora con la sorpresa del presi, uno de los autores de la biografía sobre Abelardo de Carlos, el editor ilustrado del XIX, perdió el tren en Madrid. Pensando que esto estaba al sur se fue a Atocha y llegó por los pelos en otro a la presentación. Junto a la lacerante falta de inversiones y desatención fina, trabas de regalo mientras él se saca de la manga descuentos para el interrail que tanto rédito le ha dado. Bueno sí, un viaje.

La odisea fue la de la Generalitat en su afán de que la Comisión Europea levantase el castigo a Ciudad de la Luz para recuperar la actividad. Poco después del escrutinio del domingo estaba previsto que el complejo retomara los rodajes con el tanque de agua en ebullición cuando el tsunami acababa de llevarse por delante al primer impulsor de semejante rescate. No hace falta decir que la película es otra y no son pocos los protas con un duro final. Fernández Vara anunció el adiós y la solicitud de ingreso en su plaza de médico forense. Mejor descripción del momento es difícil. Ximo Puig no se ha decantado aún. Cómo no comprenderlo. Es periodista.