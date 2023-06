Como alicantino nunca he sentido mi amor propio tan castigado como viendo por televisión los últimos días de campaña electoral a tiempo completo, y siguiendo la jornada de escrutinios del 28 de mayo, siempre en las cadenas nacionales. En ninguna de ellas, ni en la pública ni en las privadas, Alicante existió.

Lo peor de todo es que tampoco lo hicieron con mala fe. Alicante no estuvo en boca de los contertulios, como tampoco después el mapa provincial la noche de los datos, por puro desconocimiento. No nos conocen. No tienen ni la menor idea de lo que se cuece por aquí. Nos ven como la capital de Benidorm y poco más. Y obran en consecuencia.

No se han enterado que como provincia en población somos la 5ª de España, y Alicante como ciudad, ha entrado desde el 1 de enero en el top ten, siendo la décima, desbancando a Bilbao de ese lugar. Ese ninguneo que nos dedican heredado durante décadas se debe a que desconocen estos datos. También las señoras y los señores que están comentaban los datos el 28 de mayo en los tres canales más vistos.

¡Pero si somos más alicantinos que extremeños, asturianos y que aragoneses! ¡Estamos a punto de ser tantos como todos los habitantes de las cinco provincias de Castilla-la Mancha y las nueve de Castilla y León! Normal que después estemos a la cola de la infrafinanciación. Todo va en consonancia.

Alicante y Valencia son diferentes. Basta un dato contundente de las pasadas elecciones. Mientras en el Ayuntamiento de València Compromís fue la segunda fuerza más votada, en Alicante y Elche (la segunda y la tercera ciudad de la comunidad), quedó en 4ª posición, y a mucha distancia. ¡Urge visibilizar Alicante!