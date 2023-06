He de confesar que la primera idea que me ha venido a la cabeza al comenzar a escribir estas líneas fue la de mis padres cuando rememoraban sus tiempos mozos y nos decían a mi hermano Carlos y a mí: “Eso de la selectividad no es nada, la aprueba casi todo el mundo, nosotros teníamos que pasar un examen de ingreso para entrar a bachillerato y luego dos reválidas y el Preu. Y encima sin calculadoras, como mucho teníamos una regla de cálculo.”

Y tenían razón. En una España todavía demasiado analfabeta, donde un título universitario prácticamente equivalía a uno nobiliario, a los 11 añitos ya tenías que empezar a jugártela para seguir en el sistema y aspirar a subir en el ascensor social. Mi generación, en cambio, es hija de la EGB, el BUP y el COU, que sin duda democratizaron el acceso a la ansiada universidad. Y vaya si lo hicieron: la masificaron. Aunque “sólo” el 75% del alumnado aprobaba la selectividad ahora la PAU, EBAU o EvAU, que de las tres formas puede decirse, la aprueba el 95% muchos pudimos acceder al sistema universitario, y la mayoría terminar la carrera, con mejor o peor suerte en el trayecto.

Estos días hablando del tema con mis compañeros se me ocurrió hacer un ejercicio comparativo, un pequeño experimento científico si me lo permiten llamar así. Decidí buscar mi tarjeta de calificaciones de selectividad y ver qué nota habría obtenido aplicando el actual sistema de baremación, y a qué carreras podría acceder y a cuáles no. Corría el año 1994 en pleno mundial de Estados Unidos, donde soñábamos con ganar a los alemanes en la fase de grupos cuando me examiné junto con mis compañeros de nueve materias obligatorias: comentario de texto, Lengua Española, Lengua Valenciana, Inglés, Filosofía y las cuatro asignaturas de la rama, en mi caso la científico-tecnológica: Matemáticas, Física, Química y Dibujo Técnico.

Obtuve una nota de acceso de 8.44 sobre 10, y eso que pinché en Matemáticas. Con esa nota eras prácticamente un dios, podías entrar donde quisieras, y de los primeros. Un amigo, por ejemplo, accedió a Medicina en Alicante con un 7.5, una nota muy decente. Aunque hoy el examen consta de menos materias 5 obligatorias y 3 voluntarias, de las que sólo cuentan las 2 mejores notas procedí a recalcular mi nota. Pues bien, con el actual sistema habría obtenido una calificación máxima de 12.10 sobre 14. Y ésta podría variar a la baja según la carrera escogida por la ponderación de las asignaturas de la fase voluntaria, que suman hasta 4 puntos.

Adiós a mi condición de deidad. Con una nota así hoy en día tienes bastantes puertas cerradas. Ya no les cuento dónde habría podido entrar mi amigo, médico vocacional y un fantástico profesional.

Sin embargo, actualmente en ciertas carreras como Medicina y otras de la rama de Ciencias de la Salud, así como en muchas ingenierías, si no tienes un 13, olvídate de entrar. ¿Por qué sucede esto, a pesar de la drástica disminución de población en edad universitaria y de la proliferación de universidades y titulaciones en comparación con los años 90? ¿Acaso tanto ha evolucionado nuestra especie en 30 años? ¿O es que ahora salen mucho mejor preparados del bachillerato, como para que el listón parezca estar tan elevado? No lo creo. Por ahí he leído que desde 2019 la oferta de plazas no ha subido y, en cambio, la demanda lo ha hecho en un 25%. Quizá también haya una excesiva concentración de solicitudes en un manojo de titulaciones que, por otro lado, tienen una gran demanda laboral. El caso es que se adivina una clara anomalía sostenida en el tiempo, y que posiblemente tenga algo de artificial.

De mi pequeño experimento, que sin duda algunos calificarán de simplista con cierta razón, se evidencia una notable inflación en las calificaciones de acceso obtenidas en la actualidad. Y esto es perverso, porque afecta a los propios estudiantes, que son una vez más las víctimas del sistema: frustra a aquellos que se quedan a las puertas de cursar la carrera soñada incluso habiendo obtenido una calificación muy elevada; y aún más importante, genera en ellos una impresión equivocada de que son académicamente excelentes, cuando quizá no sea así en buena parte de los casos. En esta época de hiperinformación instantánea y competitividad malsana, donde todo se mide en ránkings, tasas de éxito y (falsa) excelencia, donde si tus alumnos sacan malas notas eres un mal profesor y el político de turno quiere sacar pecho de lo productivo que es su sistema universitario, quizá deberíamos plantearnos hacia dónde nos está llevando todo esto. Yo creo que no nos lleva a un sitio mejor que del que podríamos aspirar.

El caso es que alguien, quien corresponda, quien se dé por aludido, quizás debería responder a todo esto. Y si es posible, hacer algo al respecto.

Hasta aquí mi comentario (de texto) sobre la actual puerta de acceso a la educación superior en España. No sé si removerá conciencias, pero al menos aspiro a que despierte algunas. Y sin usar ChatGPT, que conste.