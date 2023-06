La disyuntiva del 23-J

Las elecciones territoriales, autonómicas o municipales, son muy complejas y difíciles de sistematizar porque influyen factores de diversa índole. Interviene, como es lógico, el elemento ideológico, pero también, y sobre todo, la consideración que merezcan los líderes locales/regionales y sus equipos. El hecho de que Izquierda Unida haya mantenido sistemáticamente sus feudos históricos en Zamora capital y en Rivas Vaciamadrid, no significa que ambas localidades sean las más rojas de todo el país sino que sus alcaldes y los correspondientes colaboradores han arraigado en las ciudades, conectan con el vecindario, han mostrado su sensibilidad y su afán de servicio,.etc. Algo semejante, aunque menos enfático, sucede en las Comunidades Autónomas.

En las elecciones estatales, en cambio, se dirimen cuestiones más arduas y desde luego más ideológicas. Está en juego el signo del gobierno, que será conservador o progresista según la voluntad popular.

Sintéticamente –y no está mal recordarlo al menos una vez cada cuatro años-, puede decirse que un partido político es conservador o progresista por su concepción del papel y el tamaño del Estado.

Los partidos de derechas son liberales, partidarios acérrimos de la economía de mercado y del individualismo. Creen que el sector privado es más eficiente y que el Estado debe reducirse por tanto a la mínima expresión. Entienden que los servicios públicos han de tener carácter residual y que lo ideal es que cada ciudadano contrate su seguro sanitario privado, e incluso que programe su jubilación mediant una aseguradora. Como es natural, el mantenimiento de un sector público pequeño requiere escasos recursos y los impuestos son por lo tanto bajos, y no necesariamente progresivos. Y esta situación entusiasma lógicamente a una mayoría de quienes disfrutan de rentas altas –que ven cómo el estado no les detrae una parte significativa de sus ingresos- y aterra a las clases más bajas, que a menudo necesitan el socorro público para no decaer del todo. España cerró 2022 con un porcentaje de personas en riesgo de pobreza del 20,4%, 1,3% menos que a finales de 2021, por las políticas solidarias aplicadas para restañar la crisis sanitaria. Pero es evidente que el porcentaje actual es todavía estremecedor.

Los partidos progresistas, sucesores del consenso socialdemócrata posterior a la Segunda Guerra Mundial, son herederos del igualitarismo utópico de principios del siglo XX, que adoptaron criterios igualitarios y redistributivos y apostaron por un estado fuerte. En la actualidad, la izquierda europea cree sinceramente en la economía de mercado como sistema de asignación de recursos, pero entiende también que, por razones de equidad, un Estado lo suficientemente fuerte ha de mantener los grandes servicios públicos –sanidad, educación, seguridad- y los sistemas de previsión social para que la ciudadanía se mantenga sobre una red inferior que le impida caer por debajo de cierto umbral. Naturalmente, ese estado de bienestar, que se ocupa directamente de generar una igualdad de oportunidades en el origen, cuesta dinero, que ha de ser aportado por el sistema fiscal. Con todo, en Europa han decaído las viejas fórmulas socialdemócratas de impuestos excesivos, casi confiscatorios (el viejo modelo sueco del pasado siglo), y la España actual está en el entorno de la media en presión fiscal: La presión fiscal en España (ingresos tributarios/PIB) se ha situado en 2022 algo por encima del 42% del PIB y, por lo tanto, cerca del promedio de la UE (41,7% con datos de 2021, que son los últimos disponibles). Lógicamente, los más adinerados suelen ser más reacios a una subida de impuestos, ya que para ellos cualquier incremento se convierte en una aportación subjetivamente abultada.

Esta dualidad no es rígida, no puede por tanto establecerse simplificadamente que lo lógico es que los pobres voten a la izquierda y los ricos a la derecha. Así sería, desde luego, si se aplicaran criterios de estricta racionalidad económica y se buscara el beneficio personal sin la menor referencia a la colectividad. Pero en el fondo, la derecha y la izquierda son sensibilidades vinculadas a valores. Quien crea que su felicidad depende también de la del prójimo tomará determinadas actitudes. Y quien valore su posición sobre todas las cosas, hará también lo que crea adecuado. Tampoco es tan difícil de entender.