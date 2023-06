Metidos como estamos en el recuerdo del 150º aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, me vienen a la mente unos versos:

“Compadre, quiero cambiar

mi caballo por su casa,

mi montura por su espejo,

mi cuchillo por su manta.

(…)

Si yo pudiera, mocito,

ese trato se cerraba.

Pero yo ya no soy yo,

ni mi casa es ya mi casa”.

Podría haber elegido otros, por ejemplo:

“La luna vino a la fragua

con su polisón de nardos”.

Pero hubiera tenido que explicar qué es un “polisón”, artilugio definitivamente marchito, más antiguo que el bipartidismo. Así que me he decantado por el trato que es más fashion. Y como diría otro poeta, burla, burlando, llevo una buena parte del artículo redactado. Me siento mejor. Es que escribo por la mañana del viernes 9 de junio, San Diómedes y Santa Pelagia, día fatídico en que hay que cerrar el pacto de izquierdas. Y no sé lo que va a pasar. En teológica metáfora se nos muere hoy el penúltimo Mesías y el domingo tiene que haber resucitado la nueva Redentora. O sea, que hablo como en hipótesis, con lo molesto que es eso, y si no me cree, haga la prueba.

Ya he dicho mil veces y una vez que estoy a favor del pacto, porque incrementa la posibilidad de que las izquierdas puedan volver a gobernar. Mejor o peor, pero mejor que lo que las derechas lo harían. Ya sé que un fantasma recorre Europa: es de mal gusto pedir el voto para la izquierda en nombre del miedo. Mucho mejor pedirlo en nombre de lo bonito que es inventar palabras o el amor a los gatitos. No somos como las derechas, que si fueran las izquierdas estarían acusándonos de querer envenenar a nuestra infancia con vacas tuberculosas o de promover la independencia catalana desde el Ayuntamiento barcelonés. No. Nosotros argumentamos. No es que argumentemos mucho porque lo único que sabemos argumentar con cierta coherencia es que la política precisa de menos argumentos y más emociones. Pero tampoco es necesario ponerse exquisitos con la filosofía: para la mayoría de nuestros líderes leer se ha convertido en un lujo inapropiado. Y escribir ni te digo. Razones a añadir a mi afición al pacto.

Es verdad que esta forma de esperar al último segundo del último minuto parece que muestra desconfianza respecto a los inminentes socios de ascenso a los cielos –tarde o temprano querrán subir a los cielos, angelitos…-. No es así. Lo que sucede es que tenemos una afición desmesurada al cultivo de la abstención. Y vale que unos no saben si se puede o no se puede. Ellos, como para el poeta granadino, si pudieran, les daban la casa y hasta las banderas de nuestros padres a cualquier mocito/a/es que paseara por los campos. Pero no pueden. No sabemos por qué no pueden, igual que no supimos nunca porque sí-se-puede a cada paso. Pero no pueden. Solución: un referéndum interno de aclamación y a ver si por lo menos conservan el espejo, aunque preferirían el cuchillo. Los otros llevan a la escucha un tiempo difícil de calcular. No sabemos a quién han escuchado. Y eso de movimiento sin partidos que acaba pactando sólo con partidos no deja de ser un accidente, cosas que pasan a las que no hay que darle más importancia. Casi seguro que todos arreglan plebiscitos de los que se ganan por el 97%, amén y viva Bulgaria. El objetivo es la manta y el cuchillo, por si acaso. A Compromis el caballo y la montura ya le valen.

No acabo de entender por qué algunas de las más preclaras mentes de las izquierdas no caen en la importancia del pensamiento estratégico. Así que me conformo con el último minuto. Hubiera sido mejor, y hasta más democrático, haber empleado los meses anteriores, en vez de abonar las plantas de lo trivial, en tratar de concitar ideas y debates que acercaran la diversidad de culturas –incluidas la del PSOE-: los pactos duraderos son los que no sólo se hacen entre estructuras, sino entre corrientes y relatos sociales diversos, pero que sitúan en alguna parte de su imaginario un futuro que pasa por no estar solos, por ampliar y cohesionar su base social. Eso incluso puede incluir homenajear al héroe de turno; aunque, personalmente, desconfío. Pero es que yo soy un descreído, me ponga polisón o no.

En fin, parece que al final concluiré este penoso texto, que no gustará a casi nadie. Ay, que cada vez es más difícil pactar con el lector. Particularmente si el lector es un izquierdista que lo que desea por encima de todo en el mundo es aplaudir. Aplaudir hasta que las manos ya no sirvan para otra cosa. Aplaudir y mandar mensajes por las redes. Convencer al convencido. Desde este escepticismo, vuelvo a ponerme, con mi estructura leninista de pensamiento, a las órdenes de quien encarne por aquí al salvador/a de la p(m)atria. Porque yo ya casi no soy yo y, desde luego, mi casa no sabe si es una casa. Ánimo que sólo queda un mes y un poco más. Luego, a descansar. Por cierto, el poema de Lorca se titula “Romance sonámbulo”.