Lo primero que quiero hacer constar en este artículo es mi aceptación, como no podría ser de otra forma, de los resultados electorales. Esto no es baladí. Lo hago constar porque con frecuencia las derechas cuando no ganan no reconocen los resultados. Prueba de ello es que han estado toda la legislatura aludiendo a que los gobiernos, tanto el de España, como los autonómicos o municipales, que eran gobiernos «ocupas» y poniendo en cuestión su legitimidad democrática con gestos y palabras. Esto no es admisible. Nunca se debe sustituir la atención a los problemas reales por la incriminación y el insulto antidemocrático.

Tras del 28 de mayo me ha quedado un regusto amargo. Nos plantea un horizonte tan problemático y negro que no se me va de la cabeza el recuento de votos. En mi opinión, la derecha sólo se ha dedicado a armar mucho ruido y crispar, presentando como nefastas medidas que favorecían a la gente de a pie como nosotros y nosotras. No me cabe en la cabeza. Si han recibido votos estos partidos es porque muchas personas jubiladas los han votado, a pesar de que se habían revalorizado las pensiones con el IPC un 8,5%. Estos partidos votaron en contra en el Congreso para el aumento de las pensiones. El Gobierno del PP congeló el aumento al 0,25%. Si han obtenido votos estos partidos es porque muchos trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena estaban en contra de la subida del salario mínimo interprofesional y la transformación de contratos temporales precarios en fijos y fijos discontinuos, todo ello tras la Reforma Laboral del pasado año 2022. Si han obtenido votos estos partidos es porque muchas personas votantes estaban en contra de la exención ibérica del precio del gas, que mitigaba un poco la espectacular subida de la energía por la guerra. Esos partidos estaban también en contra de esa medida que el Gobierno de España llevó a cabo a través de la negociación con la Unión Europea. Las derechas se oponen a la ley de la Vivienda que intenta mitigar el precio de compra de ese bien o de su alquiler. Alguno de sus miembros vendió viviendas sociales a fondos buitre. Estos partidos no se oponen a los desahucios masivos donde pierdes el dinero abonado de tu vivienda y debes seguir pagando deuda. Las derechas tienen el beneplácito de la gran banca y de las grandes empresas porque se han opuesto a un impuesto especial por sus grandes beneficios. Privatizar Las derechas prefieren privatizar servicios como la sanidad o la educación. También apoyaron y seguirán haciéndolo, con ahínco y sin condiciones, consorcios y conciertos mientras cierran sin miramientos plazas públicas, sobre todo en los pueblos. Reducir presupuestos deteriora lo público y esto luego les sirve de coartada para privatizar los servicios más rentables, diciendo que siendo públicos no son eficientes. Olvidan así que estos servicios públicos son las garantías mínimas que tenemos todas las personas. Los partidos de derechas no valoran o ven nefasto que durante esta legislatura que acaba no haya subido el paro, a pesar de tener que hacer frente a la pandemia del covid, a la erupción volcánica de La Palma, a la crisis por la guerra en Ucrania, a incendios devastadores, a sequías pertinaces y, para más inri ahora, a las inundaciones. Y en el plano municipal, el quipo de gobierno ha trabajado en la Estrategia Edusi: 30 millones de euros cofinanciados con Europa para modernizar la ciudad. Especialmente Carrús, Palmerales y San Antón, los carriles bici, Olegario Domarco Seller, los huertos urbanos, el Campus Tecnológico, los tres edificios nuevos de San Antón (el cuarto está construyéndose ahora), la modernización de más de la mitad de la flota de buses urbanos con vehículos híbridos y eléctricos o el plan Edificant, con 40 millones para modernizar los colegios e institutos. La Generalitat ha construido directamente el IES Vicente Verdú, gratuidad de los libros de texto, 1.500 plazas gratuitas en educación, inversión de 50 millones de euros para la nueva depuradora, en trámite la redacción del proyecto, la nueva Ley del Palmeral, reforma del Hospital General, un importe muy considerable de ayudas en euros a pymes y autónomos de ayudas, siete millones de euros en ayudas a la inflación. Dirigidas a familias, pequeñas empresas y comercios, todo ello con la participación en muchos asuntos con los agentes sociales y económicos, el desarrollo peatonal de la Corredera y otros asuntos. A mi modo de ver una buena gestión social y política. Eso sí, permítaseme la ironía, contando siempre con el «apoyo» de las derechas. Fascismo Los partidos de derecha, más o menos extrema, obvian o presumen de fascismo, porque nunca lo han condenado, olvidando sus nefastas consecuencias. Reivindican la figura del dictador y se oponen a la ley de Memoria Histórica que posibilita que los familiares que tienen a sus seres queridos todavía en las cunetas por la guerra desde el golpe de Estado puedan recuperar los cadáveres y cerrar el duelo. Duelo que debemos hacer todas y todos, eliminando los vestigios de aquel régimen antidemocrático y cruel. Las derechas niegan la violencia de género, a pesar de que todos los meses se cometen crímenes mortales contra las mujeres, contra sus hijos e hijas, contra su dignidad. Este enmascaramiento de la realidad es un insulto a la inteligencia y a las víctimas, que perpetúa el machismo y nos aleja del respeto a las diferencias, sean las que sean. Los partidos de la derecha y extrema derecha se oponen a la ciencia cuando niegan el cambio climático, la escasez de los recursos como el agua dulce y los alimentos sanos. También hay personas con impresionantes titulaciones académicas que les han votado y, además, defienden sus postulados. Los partidos de la derecha dicen que la solución a todos los problemas pasa por una bajada de impuestos y nos hacen olvidar los dramáticos recortes que sufrimos no hace mucho tiempo y que hice constar en un artículo publicado en este mismo periódico el día 27 de agosto de 2013. Recortes que afectan más a la gente con menos recursos personales, que necesitan más de las coberturas públicas. Acabaré como comenzaba: absoluto respeto por la voluntad expresada en las elecciones recientes. Por más que sea difícil de entender, tanto como evaluación de la gestión realizada y como apuesta de futuro. Y esto último y en recuerdo a mi esposa, que siempre me decía: «Martín todo sobre la marcha».