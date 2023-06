Mucho me malicio que la queja de Pedro Sánchez sobre los poderes fácticos que van en su contra va a ser mantra de la campaña. En realidad es bueno abrir el melón de algunas verdades incómodas: el fuego quema, el agua moja y hay grupos muy fuertes que odian todo lo que venga de la izquierda. La magnífica serie “Succession” tiene un capítulo en el que una cadena de televisión -se supone que es la ultraderechista Fox- se salta todas las normas éticas y morales para proclamar a un candidato Presidente sin haber ganado las elecciones y tras haber quemado urnas en los barrios en los que presumiblemente perdían.

La misma globalización que nos permite comprar tornillos en Finlandia, provoca conductas imitativas en la política de los países occidentales. La democracia es imperfecta y bajo ese lema hay bastantes que luchan por derruirla, fundamentalmente porque eso de un hombre, un voto, no les conviene.

Se ha perdido toda timidez: quieren ganar, ya les vale, no les basta con influir en la sombra como era costumbre. Antes los grupos de poder mandaban indirectamente, manteniendo la ficción de las urnas. Ahora ya nadie se corta: pondremos los nuestros sí o sí y utilizaremos todas nuestras armas para ello. Advertidos quedáis, bestezuelas.

Nadie se puede escandalizar de que las multinacionales, las empresas enormes, los bancos y los grupos de comunicación traten de arrimar el ascua a sus intereses. Seguro que son legítimos, pero sus beneficios se los quedan, no reparten. Faltaría.

Sánchez está jugando la baza del victimismo, que funciona. Ya lo hizo en aquellas lejanas elecciones de su partido que ganó contra toda probabilidad a la favorita del aparato y de los medios. Ahora está repitiendo la táctica que fulminó a Susana Díaz, y a lo mejor le sale porque el tipo es audaz y la fortuna sonríe a los audaces. De hecho otro pirata, Trump, ganó recurriendo a la teoría de que él era un apestado de la clase política porque era hombre del pueblo. Manda narices con algunas clases populares.

Es evidente que tanto los grupos de presión como una inmensa mayoría de los opinadores, tertulianos y gurús no van precisamente con el gobierno actual. Las celebraciones en altas esferas tras la derrota de las municipales, han sido al más puro estilo futbolero, sólo acalladas, en parte, por la celeridad en la convocatoria de elecciones y el pavor a que la suma de derecha y ultraderecha no sume.

Motivos para quejarse tiene el muchacho: excepto Zapatero no hay otro presidente del gobierno que haya sido más zarandeado. Con razón o sin razón le han acusado de todo, excepto de matar a Kennedy, y pocos de sus logros le han sido reconocidos, por no decir ninguno. Tiene más prensa en contra que Jack El Destripador y el Asesino del Zodiaco juntos, lo que no deja de tener su mérito. A juzgar por lo que oyes, lees y ves por ahí, no es que no le vaya a votar ni su familia, es que directamente tras el recuento se le va a desterrar al peñón de Perejil o al Desierto del Gobi como cerca.

Confundir los deseos con la realidad suele nublar la vista. Decía el Padrino, mi maestro de estrategias, que nunca odies a tus enemigos porque te impide juzgarlos. El odio ciega los ojos de más de uno, que no se da cuenta que en el riesgo, en el torrente de adrenalina que el cuerpo genera anticipándose al desastre, muchos se crecen. Las derrotas son como las horas: todas hieren y la última mata, pero apresurarse a dar por cobrado el pellejo de Sánchez es un error de bulto.

Los grupos de presión son capaces de crear en la sociedad estados de ánimo que favorecen la difusión de sus mensajes. Los humanos actuales hemos renunciado a muchas de nuestras libertades por una teórica seguridad. Somos corderos que se dejan quitar zapatos y cinturones en el control del aeropuerto y nos encerraron, sin protestar mucho, varios meses por la pandemia. Tenemos mucha más información que nadie en la Historia, pero nula capacidad de autodefensa. Dejamos la seguridad en manos de los poderes fácticos y ahora somos niños asustados que piden ayuda a su padre para ir al baño en la oscuridad.

Con ese panorama es fácil manipularnos y someternos sin necesidad del Anillo Unico. Sería simplificar mucho confundir a Sánchez con un anti sistema que quiere liberarnos del Ibex, la Trilateral y el Sindicato del Crimen, como se autodenominaban los Anson, Pedro José y compañeros mártires que acabaron con Felipe y sentaron a Aznar en La Moncloa. Que los Poderosos no le quieren es evidente, lo que tenemos que preguntarnos es si nos interesa o nos conviene personalmente lo que deseen esos grupos de poder.